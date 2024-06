Mercato Foot : 20M€ ! Gros coup de tonnerre au PSG ?

Alors que le PSG croyait pouvoir lancer son mercato estival avec une belle acquisition à 20 millions d’euros, l’affaire pourrait finalement capoter. Explications.

Mercato : La signature de Matvey Safonov au PSG annulée ?

Désireux de s’offrir les services d’un gardien de but capable de mener une sérieuse concurrence à Gianluigi Donnarumma la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a bouclé le transfert de Matvey Safonov avec le FK Krasnodar à hauteur de 20 millions d’euros. Luis Campos a également trouvé un accord contractuel avec le portier titulaire de l’équipe nationale russe sur la base d’un bail de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029.

Mais des informations en provenance de Russie indiquent ce samedi que le joueur de 25 ans a été interdit de voyager en dehors de la Fédération en raison d’impayés de pension alimentaire à son ex-femme. Citant plusieurs médias russes, RMC révèle que le transfert de Matvey Safonov au PSG pourrait être remis en question.

En plein procès de divorce, le gardien de but de 25 ans se serait vu interdit de voyager à l’étranger depuis jeudi, en raison d’impayés de pension alimentaire à son ex-femme, Anastasia Kazachek, s’élevant à plus de 600.000 euros. De là à faire annuler le deal entre le Paris SG et le FK Krasnodar ?

Matvey Safonov et le PSG confiants

🚨 Le transfert de Matvey Safonov au PSG pourrait TOMBER À L'EAU ! 👀



D'après des informations venant de Russie, Matvey Safonov ne peut pas quitter le territoire russe à cause d'impayés de pension alimentaire… 😶‍🌫️



La dette s'élèverait à près de 620.000 euros (60 millions de… pic.twitter.com/LH34MAyJn2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 8, 2024

D’après une source proche du dossier, qui s’est confiée au média Championnat, « le PSG était au courant de la situation de Matvey Safonov avec son ex-femme. Cette situation n’a jamais remis en cause le transfert. Le club a l’intention de finaliser le deal. » Les problèmes judiciaires du joueur n’annuleront pas l’accord entre le Paris SG et le FK Krasnodar pour le transfert du successeur du célèbre Igor Akinfeïev.

De son côté, le principal concerné a indiqué que les rumeurs concernant cette histoire de pension alimentaire « ne sont que des rumeurs. Je ne suis pas disposé à en discuter, à confirmer ou à infirmer tout cela. Laissons les différentes publications et journaux le faire. C’est encore plus intéressant de voir ce qu’ils écriront la prochaine fois. »