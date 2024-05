Mercato en feu : Annoncé au PSG, Matvey Safonov fait une annonce-choc

Gardien titulaire de KF Krasnodar, Matvey Safonov est annoncé au PSG pour compenser le départ de Keylor Navas. Alors que la rumeur enfle de plus en plus, il a fait une sortie fracassante sur la toile.

Accord entre Krasnodar et le PSG pour le transfert de Matvey Safonov

À la recherche d’un gardien de but pour remplacer Keylor Navas et soumettre Gianluigi Donnarumma à une rude concurrence la saison prochaine, le Paris Saint-Germain pourrait avoir trouvé son bonheur en Russie. D’après les informations ces derniers jours par le média Championat, Luis Campos serait parvenu à un accord avec les décideurs du FK Krasnodar pour le transfert de Matvey Safonov.

Pour s’offrir les services de l’ancien coéquipier de Rémy Cabella, le Paris SG aurait accepté de libeller un chèque de 20 millions d’euros plus des bonus. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international russe de 25 ans aurait également donné son accord pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique dès cet été.

Considéré comme le gardien numéro 1 du football russe depuis l’Euro 2022, Safonov correspond parfaitement au profil recherché par le Paris SG. Et visiblement, la nouvelle semble amuser le principal concerné.

Matvey Safonov rit de la rumeur l’envoyant au PSG

Avec le départ de Keylor Navas et le prêt possible d’Arnau Tenas, le Paris Saint-Germain est clairement à la recherche d’un portier pour la saison prochaine. Les noms de Lucas Chevalier (LOSC), Alban Lafont (Nantes), Diant Ramaj (Ajax Amsterdam) et Gregor Kobel (Borussia Dortmund) ont tous été associés aux Rouge et Bleu, mais l’heureux élu pourrait se nommer Matvey Safonov.

Inconnu du public français, le dernier rempart du FK Krasnodar pourrait même être la première signature estivale de Luis Campos. Via les réseaux sociaux, le joueur s’est amusé avec la nouvelle l’annonçant proche du PSG, dans une vidéo publiée par sa petite amie Marina Kondratyuk sur Telegram.

« Nous sommes déjà à Paris, les gars. Les médias ont écrit toute la vérité », dit la jeune femme en ironisant. Elle interroge ensuite son compagnon : « Es-tu à Paris ? », « Oui et j’en ai déjà marre de manger des croissants », répond Safonov.