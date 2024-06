LOSC Mercato : Zhegrova intéresse un gros club italien

Alors que l’ailier Edon Zhegrova a annoncé son envie de départ au mercato sur une chaine du Kosovo, et intéresserait plusieurs clubs italiens. Malgré les intérêts, Olivier Létang ne devrait pas laisser l’ailier lillois rejoindre une autre équipe.

Plusieurs clubs le veulent pour ce mercato

Alors qu’il sort d’une saison prometteuse avec le LOSC, Edon Zhegrova s’était exprimé sur son avenir avec les Dogues et ne se voyait plus continuer en France l’année prochaine. « Je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club ».

Alors que le Real Madrid et la Juventus observent le joueur pour l’avoir la saison prochaine, c’est désormais l’AS Rome qui convoite l’ailier du Kosovo. Avec Florent Ghisolfi, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, qui a désormais le contrôle sur le club romain, la piste Zhegrova est sérieuse et pourrait se finaliser.

Zeghrova, l’Italie lui fait les yeux doux



Le club italien veut d’autres joueurs provenant de la Ligue 1. Arnaud Kalimuendo ou encore Andy Diouf sont dans le viseur de l’AS Rome et pourraient recevoir une offre pendant le mercato. Pour ce qui est du cas de Edon Zhegrova, les dirigeants lillois ont pris leurs décisions en ce qui le concerne.

Le LOSC bloque Edon Zhegrova

Vivement critiqué par des spécialistes français du football comme Domenech, Zhegrova se voyait déjà loin du LOSC la saison prochaine. Cependant, alors qu’il est toujours sous contrat avec les Dogues, le joueur Kossovar pourrait bien rester encore une saison supplémentaire.

La direction lilloise aurait pris le choix de ne pas laisser partir Zhegrova, de par la qualification en coupe européenne et la volonté de vouloir faire bonne figure. Malgré les nombreux départs annoncés avec Jonathan David et Leny Yoro, le LOSC veut tout de même garder son attaquant.

Edon Zhegrova devra sans doute attendre une saison supplémentaire pour espérer quitter le LOSC et chercher un nouveau club. Il devra cependant réaliser une saison du même niveau que la précédente pour que les clubs aient toujours un intérêt pour lui.