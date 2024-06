Mercato PSG : Une offre de 60M€ tombe pour Leny Yoro

Auteur d’une belle saison au LOSC, Leny Yoro est fortement pressenti au PSG pour renforcer la charnière centrale. Mais un autre cador européen pousse la pépite de 18 ans.

Manchester United passe à l’action pour Leny Yoro

C’est un rebondissement de situation inattendu. Leny Yoro attire le regard de bon nombre de cadors européens pour cet été. De nombreuses équipes ont coché son nom pour leur mercato. Deux d’entre eux semblaient tenir la baguette dans ce dossier, mais selon ESPN, un autre cador vient de s’ajouter dans le dossier.

Après le Paris SG et le Real Madrid, c’est au tour de Manchester United d’entrer dans la course. Les red devils ont mis sur la table une offre supérieure au marché pour le joueur de 18 ans et est prêt à accepter certaines des exigences fixées par Lille pour conclure la transaction, qui sont de l’ordre de 60 millions d’euros.

Les dirigeants du club anglais pensent que Yoro pourrait jouer un rôle clé dans la reconstruction de leur équipe. Manchester United veut renforcer un collectif qui a été gravement endommagée au cours des deux dernières saisons. Le jeune défenseur est l’une de leurs cibles et comme ils savent que le Real Madrid suit de près le Français, ils ont agi rapidement pour essayer de conclure un accord à trois. Pour l’instant, le joueur lillois n’a pas accepté.

Bataille de titans pour Leny Yoro

Les Merengues sont dans la course pour s’attacher les services Leny Yoro depuis un certain temps. Cependant, ils ont informé ses représentants qu’ils devaient être patients s’ils voulaient qu’il rejoigne le Bernabeu, le club de La Liga n’étant pas prêt à tout miser sur lui pour l’instant. Le jeune défenseur central a déjà manifesté son désir et son rêve de jouer pour le vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions.

Mais il semble qu’il doive résister à la tentation d’un transfert à Old Trafford ou encore à Paris si Lille autorise des négociations sur les conditions personnelles. Pour l’instant, le club parisien n’aurait toujours pas fait d’offre officielle, mais resterait sérieusement intéressé. Le jeune défenseur du LOSC dispose déjà d’un grand nombre d’admirateurs. Il est maintenant question d’attendre le club de son rêve et de renoncer à certaines choses ou accepter les offres les plus généreuses.