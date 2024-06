Mercato : Les nouveaux dirigeants misent gros pour propulser l’ASSE

Revenu en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne (ASSE) se retrouve face à un défi de taille : construire une équipe capable de maintenir sa place dans l’élite dès la première partie de la saison et viser une qualification pour une compétition européenne la saison suivante. Sous la houlette de Larry Tanenbaum, milliardaire canadien et nouveau propriétaire du club, et avec Ivan Gazidis à la présidence, les ambitions sont grandes.

Le retour de l’ASSE en Ligue 1 n’est pas seulement un objectif sportif, mais aussi un test de gestion et de vision stratégique. Les précédents dirigeants ont laissé le club glisser en Ligue 2, en grande partie à cause d’une gestion hasardeuse et d’un manque de talent parmi les joueurs et les entraîneurs. Avec Tanenbaum et Gazidis, les supporters espèrent une histoire différente. Ivan Gazidis, ayant précédemment dirigé avec succès Arsenal et le Milan AC, apporte une expertise précieuse et un réseau de contacts enviable dans le football international.

Le mercato estival à venir sera crucial pour l’ASSE. Comme un parieur dans dans le meilleur casino en ligne, Gazidis devra miser sur des joueurs de qualité plutôt que sur des grands noms qui ne garantissent pas toujours des résultats positifs. Les nouveaux patrons doivent privilégier des joueurs ayant un réel potentiel et une volonté farouche de prouver leur valeur.

Pour éviter une inflation de la masse salariale et les avertissements de la DNCG, les recruteurs stéphanois devront trouver un équilibre entre joueurs confirmés et jeunes talents. Ousmane Camara, de l’AJ Auxerre, est l’un des joueurs à surveiller. Ce jeune talent pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’équipe. Une autre piste intéressante est Anthony Martial, récemment sorti de l’effectif de Manchester United. Bien que son recrutement puisse sembler ambitieux, Martial pourrait

offrir l’expérience et les compétences nécessaires pour renforcer l’attaque des Verts. Parmi les jeunes talents, Chadi Riad, défenseur central du Real Betis Balompié, est en fin de contrat et pourrait être une recrue idéale. Prêté par le FC Barcelone, Riad a disputé 29 matchs de

championnat la saison dernière, augmentant ainsi sa valeur marchande à 6 millions d’euros. À seulement 20 ans, il dispose d’une marge de progression importante et pourrait rendre de

grands services à l’ASSE.

Pour réussir cette transition, l’ASSE devra être stratégique dans ses choix de recrutement, en visant des joueurs motivés et prometteurs, tout en assurant une gestion financière rigoureuse. Les ambitions européennes sont à portée de main, mais chaque décision du mercato estival sera déterminante pour l’avenir du club.