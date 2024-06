Mercato : Le Barça et le Real Madrid s’arrachent une star

Révélation de la saison européenne sous le maillot du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz est dans le viseur de plusieurs clubs dont le Real Madrid et le Barça qui se livrent à une bataille acharnée pour attirer le joueur.

Le Real Madrid en position de force

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayer Leverkusen, Florian Wirtz est devenu l’objet de convoitise de nombreux clubs pour le mercato d’été. Ses performances (32 matchs, 11 buts et 12 passes décisives) et son talent ont attiré l’attention de clubs comme le Réal Madrid. Selon les informations de Marca, les dirigeants Merengues ont commencé à travailler sur sa possible signature il y a plusieurs mois.

À en croire le journal espagnol, le club merengue aurait conclu un pacte avec le joueur. Ce pacte est basé sur une arrivée en juin 2025 du côté du Santiago Bernabéu, soit au terme de la prochaine saison. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international allemand de 21 ans serait séduit par le challenge de rejoindre les Merengues.

Si un accord aurait été trouvé entre les deux parties, il faut maintenant s’entendre avec le Bayer Leverkusen concernant l’indemnité de transfert. En effet, la valeur marchande du joueur est actuellement estimée à 130 millions d’euros par Transfermarkt. Une valeur qui pourrait alors être encore plus élevée, s’il venait à performer lors du prochain Euro avec l’Allemagne, mais cela ne semble pas effrayer le club merengue.

Le Barça dans la course pour Florian Wirtz

Florian Wirtz, qui était pressenti pour rejoindre un autre club en raison du transfert annoncé de son entraîneur, devrait finalement rester, une année supplémentaire, dans son club actuel. Une chance pour les Catalans, qui ont enfin un peu plus de certitude avec le fair-play financier de Liga. Avec une marge de manœuvre plus importante, le club souhaiterait notamment faire un gros coup en 2025.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Il y a DÉJÀ un ENGAGEMENT entre Florian Wirtz 🇩🇪 & le Real Madrid pour 2025, selon des sources internes. ✅🤝



✅ Ce sont ces MÊMES sources qui avaient confirmé l’arrivée de Mbappé 🇫🇷 depuis novembre. 👀@jfelixdiaz #RealMadrid pic.twitter.com/mLRtD9NAW7 — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) June 9, 2024

Si la situation économique continue de s’améliorer, Mundo Deportivo nous apprend que Deco tenterait de réaliser son rêve : s’offrir Florian Wirtz en 2025. Sauf que le club devra faire face à son rival, le Real Madrid, prêt à livrer une guerre sur ce dossier. Pour tenter de concurrencer la Casa Blanca sur ce dossier, le Barça souhaiterait jouer sur le côté affectif, puisque le joueur s’est déjà affiché tout petit avec un maillot du club.

Le milieu de terrain allemand a révélé dans une interview que le FC Barcelone était son club de rêve depuis son enfance, ce qui témoigne d’un amour partagé entre les deux parties. Il semblerait que les perspectives soient positives pour le club catalan concernant l’éventuel recrutement de ce joueur. Le Real Madrid devra très certainement se montrer très convaincant au moment de sortir le chéquier.