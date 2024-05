Mercato : Le Real Madrid se lance à l’assaut de Florian Wirtz

Le Real Madrid suivrait avec attention la situation de Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Le club espagnol pourrait bientôt passer à l’attaque.

Real Madrid : Florian Wirtz dans le viseur

Après sa saison exceptionnelle, Florian Wirtz suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, à commencer par le Real Madrid, comme l’indique le journal AS. Le club de la capitale espagnole pourrait passer à l’action cet été pour tenter de s’attacher les services du jeune allemand de 21 ans.

Avec Kylian Mbappé et Endrick comme futures arrivées devant, Jude Bellingham va repasser au milieu de terrain la saison prochaine. En cas d’arrivée, Florian Wirtz ne remplacerait numériquement personne mais viendrait simplement renforcer l’effectif du Real Madrid version 2024-2025.

Xabi Alonso en bonus

Le Bayer Leverkusen ne devrait en tout cas pas brader son joueur, évalué à 110 millions d’euros sur Transfermarkt. Avec 18 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Florian Wirtz a affolé les compteurs, et tapé dans l’oeil des plus grands clubs d’Europe.

En plus du milieu allemand, le Real Madrid rêverait de faire venir Xabi Alonso au poste d’entraîneur dans un futur proche. Carlo Ancelotti va rester la saison prochaine mais le club merengue rêverait de faire d’Alonso son remplaçant. Quoi qu’il arrive, si le Real veut Florian Wirtz, il devra s’attendre à mettre le prix fort, le joueur allemand étant sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayer Leverkusen.