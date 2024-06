Mercato Foot : Comment avancent les pistes du PSG ?

Désireux de construire une équipe attractive et compétitive après le départ de Mbappé, le PSG est en plein chantier sur ce mercato. Le club de la capitale travaille sur plusieurs dossiers en Ligue 1 et à l’étranger. Voici un point sur l’avancement des dossiers importants.

Des pistes brûlantes en Ligue 1

Le mercato estival est ouvert en France depuis ce lundi et se poursuivra jusqu’au vendredi 30 août prochain. Une période qui offre au PSG l’occasion de progresser sur certains dossiers nationaux, où la concurrence est féroce. Ces dernières semaines, les noms de Désiré Doué, Youssouf Fofana, Leny Yoro et Magnès Akliouche ont régulièrement été évoqués comme des cibles potentielles pour le club de la capitale. Le premier cité, Désiré Doué, suscite l’intérêt des plus grands clubs, dont le PSG. Le joueur pousse rejoindre le club de la capitale. Mais toujours sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2026, les dirigeants bretons attendraient environ 40 millions d’euros pour se séparer de leur joyau. Si le jeune talent a déjà fait son choix, le PSG doit encore transmettre une offre qui correspondra aux attentes du Stade Rennais pour le recruter.

Les autres pistes brûlantes se trouvent à Monaco avec Maghnes Akliouche et Youssouf Fofana. Concernant le premier, la direction du club aurait entamé des démarches pour avancer sur le transfert du milieu de 22 ans. Selon l‘Equipe, le joueur est fortement désiré par Luis Campos et Luis Enrique. Pour le cas de Youssouf Fofana, le joueur quittera les monagasques cet été. Même s’il y a eu des discussions avec l’entourage de ce dernier, le PSG est en concurrence avec Arsenal, l’Atlético Madrid, le Milan AC sur ce dossier. Les négociations ne devraient pas avancer avant la fin de l’Euro, le 14 juillet.

Les dossiers important à l’étranger

Le dossier le plus important en Ligue 1 est celui de Lenny Yoro. Il est sûrement la pépite que les dirigeants du Paris SG veulent absolument dans leurs rangs et doivent être convaincants, pour le signer. La pépite du LOSC est courtisée par plusieurs clubs, dont le Real Madrid. Les Merengues sont à l’affût et souhaitent vraiment le joueur. Pour l’instant, Paris n’a toujours pas soumis d’offre officielle et l’avantage semble du côté de la Casa Blanca, bien que le joueur avait le désir de rejoindre le Parc des Princes l’hiver dernier.

À l’étranger, la piste principale du PSG pour ce mercato estival est Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien est la priorité de Luis Enrique pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale serait d’ailleurs passé la vitesse supérieure en envoyant deux offres, une de 100M€ et l’autre de 110M€. Si les dirigeants parisiens étaient assez confiants sur ce dossier, l’intransigeance d’Aurelio De Laurentiis serait venu atténuer leurs espoirs. Un dossier très complexe qui pourrait aboutir dans les prochains jours, au grand dam de Paris.

De l’autre côté de la manche, en Angleterre, le PSG vient d’avoir le feu vert pour un transfert. En effet, Luis Diaz, l’ailier qu’ils suivaient depuis un certain temps, vient d’être déclaré transférable par Liverpool. Les Reds sont prêts à le lâcher pour 75 millions d’euros. Reste à voir si les parisiens vont débourser cette somme. Dans tous les cas, son profil plait bien à Luis Enrique.

Le PSG lorgne la Bundesliga

À en croire les informations de la presse espagnole, Luis Campos serait partant pour recruter un nouveau latéral droit. Séduit par le profil de Jeremie Frimpong, le latéral droit néerlandais serait dans le collimateur du PSG. Une piste qui peut surprendre quand on sait que le club dispose déjà dans ses rangs d’Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Une arrivée de Frimpong pourrait donc coïncider avec un départ du Marocain, pas si improbable.

Toujours en Allemagne, le PSG en pincerait Joshua Kimmich. Et cela tombe bien puisque le milieu défensif bavarois aurait été placé sur le marché des transferts ces derniers temps. L’Allemand disposerait d’une valeur marchande de 50M€ actuellement, mais sa situation contractuelle rebattrait les cartes selon SPORT. Le quotidien catalan affirme que le Bayern Munich serait prêt à abaisser le montant de l’opération de 10, voire de 20M€. Mais pour l’instant, il n’y aurait aucune offre à signaler pour Kimmich, que ce soit le PSG, le FC Barcelone ou tout autre club intéressé par le joueur.