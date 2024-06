Mercato PSG : Une grande nouvelle tombe pour Joshua Kimmich

Intéressé par le renfort de Joshua Kimmich sur ce mercato estival, le PSG pourrait avoir une réelle ouverture pour le milieu de terrain du Bayern Munich. Explications.

Le PSG à la lutte pour Joshua Kimmich

À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich intéresse plusieurs grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, Arsenal et d’autres formations de Premier League. À la recherche d’une grosse pointure au poste de milieu de terrain défensif, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, aimerait voir débarquer l’international allemand sur ce mercato estival.

Mais avec l’arrivée de Hansi Flick, qui avait installé le joueur de 29 ans comme taulier au Bayern Munich et en sélection allemande, sur le banc barcelonais, le club catalan semble avoir un léger avantage dans ce dossier. Pour autant, aucune décision n’a encore été prise et le principal concerné attend la fin de l’Euro, qui va se jouer dans son pays, avant de se pencher sur sa situation personnelle.

« Cela ne dépend pas seulement de moi, mais aussi du club. La situation n’est pas incertaine pour moi. Il me reste encore un an de contrat. Je me concentre sur l’Euro. Après cela, je suis sûr qu’il y aura une discussion. Le Bayern est mon premier interlocuteur », a récemment expliqué Joshua Kimmich. Mais aux dernières nouvelles, le club allemand aurait tranché concernant l’avenir de son numéro 6.

Le Bayern Munich place Joshua Kimmich sur le marché

En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par le journaliste Florian Plettenberg de Sky Sport Deutschland, les dirigeants du Bayern Munich veulent procéder à un important dégraissage cet été. Le Rekordmeiseter a donc placé sur le marché des transferts plusieurs joueurs, six au total. Il s’agit de Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman, Serge Gnabry et Noussair Mazraoui.

Le club allemand a besoin de liquidités rapidement et aucun de ces joueurs ne sera donc retenu en cas de proposition jugée satisfaisante. Régulièrement annoncé sur les traces de Joshua Kimmich, le Paris SG sait désormais ce qui lui reste à faire. Pour le site spécialisé Transfermarkt, 50 millions d’euros peuvent suffire pour débloquer le transfert de l’ancien coéquipier de Lucas Hernandez.