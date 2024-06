FLASH Mercato : Un crack a signé à l’OM

Les dirigeants de l’OM bouclent une signature. Un attaquant de Villefranche a signé son premier contrat professionnel à l’OM.

Tristan Bichet débarque à l’OM

L’OM tient une recrue estivale. Le jeune attaquant Tristan Bichet a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. La pépite a impressionné les recruteurs marseillais avec ses performances en National 1 avec Villefranche.

Tristan Bichet a réussi la phase d’essai et s’engage officiellement avec l’OM. Il commencera son aventure au club phocéen au sein de l’équipe réserve. L’entraîneur du FC Villefranche-Beaujolais, Laurent Combarel a encensé Tristan Bichet. Ce dernier a toujours livré des performances convaincantes avec cette équipe.

« C’est assez rare de voir un jeune joueur comme Tristan, obtenir un premier contrat professionnel. Il n’a fait aucun match en 17 et 19 ans Nationaux. Mais il a beaucoup travaillé et nous en sommes très fiers. Ce n’est pas facile de rentrer dans un club professionnel de cette manière-là. Ces matchs en N1 ont constitué une mise en lumière importante », a déclaré Laurent Combarel.

🚨Tristan Bichet (19 ans), qui a 5 apparitions en National avec Villefranche cette saison vient de signer à l’Olympique de Marseille où il a signé son premier contrat pro ! 👏🏼 pic.twitter.com/R12jzvxgfM — NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) June 10, 2024

Tristan Bichet est dans le viseur d’autres clubs

Tristan Bichet suscite l’intérêt de nombreux clubs en National depuis quelques années. Les dirigeants de Villefranche ont décidé de le garder pour lui permettre de bien travailler et gagner en maturité.

« Je me souviens de la discussion qu’il y avait eue avec Hervé Della Maggiore, à son sujet, il y a trois ans. Il avait déjà fait quelques apparitions avec la réserve. Les clubs de 19 ans Nationaux l’avaient tous appelé. Mais il avait besoin de gagner en maturité dans un projet senior. Pour moi, c’était plus intéressant au niveau de sa progression. Il a été patient et a bien avancé », a ajouté le coach de Villefranche.