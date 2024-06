Mercato : Le transfert de Désiré Doué au PSG se précise 

Le mercato estival a ouvert ses portes aujourd’hui en France. Une aubaine pour le PSG qui peut tenter de boucler la signature de Désiré Doué avant la concurrence des clubs étrangers.

Désiré Doué veut rejoindre le PSG

Pour tourner la page Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est résolument tourné vers le recrutement de jeunes talents français de Ligue 1. Un an après avoir mis la main sur Bradley Barcola, élu meilleure recrue de Ligue 1 par les internautes, les dirigeants parisiens visent Leny Yoro (LOSC), Rayan Cherki (OL), Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Désiré Doué (Stade Rennais) sur ce mercato estival.

Concernant le dernier cité, PSG Inside Actus assure ce lundi que le milieu offensif de 18 ans est déterminé à défendre les couleurs rouge et bleu dès cet été. L’international espoir français aurait fait part de son choix à ses dirigeants et ferait désormais le forcing pour rejoindre le collectif de Luis Enrique.

« Désiré Doué pousse énormément pour venir au PSG et a fait comprendre aux dirigeants rennais qu’il voulait rejoindre Paris. Pour le moment, il n’y a eu qu’un entretien bref entre Moussa Sissoko et le Paris Saint-Germain. Mais tout porte à croire que ça va s’accélérer en espérant que Rennes va accepter la proposition de Paris », explique le média spécialisé.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le natif d’Angers est estimé aujourd’hui à 30 millions d’euros, mais le SRFC exigerait beaucoup plus pour lui délivrer un bon de sortie. D’ailleurs, son président a fait le point sur sa situation ce lundi.

Olivier Cloarec : « On verra selon les offres, le marché »

Profitant d’une interview accordée au quotidien régional Ouest-France, Olivier Cloarec a annoncé la couleur pour le mercato du Stade Rennais. Et le patron du club breton n’a pas caché qu’il aura bien du mal à conserver Désiré Doué cet été.

« Évidemment qu’on aimerait le garder, mais on sait qu’il est suivi depuis longtemps par les plus gros clubs européens, et cela ne va pas changer cet été. Je ne parle pas de chiffre, on verra selon les offres, le marché », a confié l’homme d’affaires français. Selon plusieurs sources concordantes, le club entraîné par Julien Stéphan réclamerait au moins 70 millions d’euros pour laisser partir le frère de Guela Doué.