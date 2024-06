Mercato : L’ASSE fonce sur un joueur décisif en Ligue 2

Le nom d’une nouvelle cible de l’ASSE est révélé. Il s’agit d’un joueur décisif de la Ligue 2.

Mercato : L’ASSE vise Ilan Kebbal du Paris FC

L’ASSE a coché le nom d’Ilan Kebbal (26 ans) du Paris FC, pendant ses prospections pour renforcer l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. La cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne a repéré le milieu offensif parisien, avant même la montée des Verts en Ligue 1, comme l’indique But Football Club. Pour rappel, le Franco-Algérien avait choisi l’ASSE comme destination privilégiée, pendant que la direction du Stade de Reims lui cherchait une porte de sortie, lors du mercato d’été 2022.

#ASSE #Mercato



La cellule recrutement des #Verts suivait avec grand intérêt, et avant la montée en Ligue 1, le milieu de terrain du Paris FC, Ilan #Kebbal.

A suivre.#ALV — Benjamin Danet (@benjamindanet) June 10, 2024

Il avait déclaré dans Le club des 5 : « S’il y a deux clubs dans lesquels je veux aller, si je dois retourner en Ligue 2, c’est Saint-Etienne et Bordeaux ». L’AS Saint-Etienne et les Girondins venaient en effet d’être relégués en Ligue 2. À Reims, Ilan Kebbal était indésirable. Pour preuve, il avait été prêté en Ligue 2, d’abord à l’USL Dunkerque (2020-2021), puis au Paris FC (2022-2023) où il a fini par être transféré à l’été 2023, contre 2 millions d’euros.

Qui est Ilan Kebbal ?

Pour recruter l’ancien milieu de terrain de Reims, la direction de l’ASSE doit mettre au moins 2,5 millions d’euros sur la table, soit sa valeur marchande actuelle, selon le site spécialisé Transfermarkt. En plus, il est sous contrat au Paris FC jusqu’à fin juin 2026. À noter qu’Ilan Kebbal est un joueur régulier et décisif.

La saison dernière, il a fini en tête du classement des passeurs, avec 10 passes décisives, mais aussi 6 buts inscrits, en 37 matchs disputés en Ligue 2. Il a aussi marqué 2 buts en 4 matchs de coupe de France. Le joueur visé par l’ASSE a été l’un des Parisiens les plus utilisés par Stéphane Gilli. Il avait été titulaire 36 fois en championnat.