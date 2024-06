Les Girondins de Bordeaux sauvés face à la DNCG !

Alors que l’avenir des Girondins de Bordeaux était incertain, le club pouvait être relégué par la DNCG en National en raison d’un manque de 35 millions d’euros. Cependant, Gérard Lopez aurait trouvé une solution pour éviter le pire.

Bordeaux tout proche du désastre !

Autant sur le plan sportif que sur le plan économique, la situation des Girondins de Bordeaux est plus qu’inquiétante. En ayant fini dans la deuxième partie de tableau de la Ligue 2, l’avenir des Bordelais était acté, sauf que face à la DNCG, c’est une toute nouvelle situation qui peut mettre le président du club Gérard Lopez dans une situation catastrophique.

Alors que le club avait un déficit de 50 millions d’euros, la date de passage avec le DNCG se rapproche de plus en plus et le club doit trouver entre 35 et 40 millions d’euros pour ne pas être sanctionné.

Rien n’annonçait à ce que le club Bordelais puisse combler ce manque financier qui pouvait être fatal pour la survie des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Gérard Lopez ne s’était pas exprimé sur la situation, mais aurait tout de même trouvé une solution pour que Bordeaux puisse évoluer dans le deuxième championnat de France sans que la DNCG interfère.

Un fond d’investissement américain pour se sauver de la DNCG

Avec le passage de la DNCG qui devrait avoir lieu le mercredi 19 juin, la situation des Girondins de Bordeaux aurait pu être catastrophique en raison du déficit budgétaire, mais c’est sans compter les négociations entretenues entre Gérard Lopez et un partenaire américain.

Alors que Gérard Lopez avait besoin d’une somme avoisinant les 35 millions d’euros pour passer sans problème devant la DNCG, le fond d’investissement américain pourrait être capable de donner cette somme aux Girondins et donc permettre aux dirigeants de se focaliser sur la saison prochaine et les possibles recrutements à réaliser.