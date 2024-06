Mercato OGC Nice : Romain Perraud proche du Real Betis

Arrivée en prêt à Nice l’été dernier, Romain Perraud pourrait déjà repartir. Le latéral français sous contrat avec Southampton est dans le viseur du Real Betis. Un intérêt auquel il n’est pas indifférent.

Une saison compliquée pour Perraud

Auteur d’une saison en demi-teinte, Romain Perraud pourrait faire ses bagages et quitter la Côte d’Azur dès cet été. Le français en provenance de Southampton a connu une saison compliquée avec Nice. Disputant 21 matches, son talent a été éclipsé par la très bonne forme de Melvin Bard. Pour autant, le latéral gauche conserve la côte. En effet, selon les informations du quotidien espagnol Relevo, Romain Perraud plaît au Real Betis qui cherche à renforcer sa ligne arrière. Arrivant à un an de la fin de son contrat avec les Saints, l’ancien brestois pourrait accueillir d’un bon œil cet intérêt de la formation espagnole.

Formé à Nice, le jeune défenseur a explosé à Brest, où il est devenu l’un des meilleurs latéraux de Ligue 1. Des performances qui ont incité Southampton à débourser 12 millions d’euros en 2021 pour l’enrôler. Il signe pour quatre saisons avec le club anglais, mais la relégation lors de la saison 22-23 l’oblige à être prêté à son club formateur l’an dernier. Son arrivée a été approuvée par l’encadrement, mais sa saison n’a pas été brillante.

Le profil ideal pour le Real Betis

Malgré sa saison difficile avec les Aiglons, en Andalousie, on parle beaucoup de lui. Avec le transfert d’Abner à Lyon déjà réalisé et le possible départ de Juan Miranda, avec qui le club a des problèmes financiers qui n’ont pas permis jusqu’à présent de trouver un accord de renouvellement, le Betis cherche à recruter deux latéraux gauches lors du mercato d’été. Sa puissance physique, renforcée par son passage en Angleterre, et son bon pied gauche sont deux des qualités du français, qui plaisent aux verdiblancos.

À 26 ans et sous contrat jusqu’en 2025, Perraud se verrait bien tenter l’aventure en Liga, un championnat qui conviendrait à ses qualités. Cependant, les problèmes institutionnels de Nice, avec les rumeurs de vente par Infos suite à son investissement dans Manchester United, rendent son avenir incertain.