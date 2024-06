Mercato: SRFC – AS Monaco – RC Lens, Mikautadze choisit !

Georges Mikautadze, attaquant international géorgien du FC Metz, courtisé par le Stade Rennais, l’As Monaco et le RC Lens, a finalement fait son choix. Le joueur prêté par l’Ajax Amsterdam au FC Metz la saison dernière restera bien en Ligue 1.

Mercato : Georges Mikautadze Choisit Monaco !

Malgré l’intérêt de plusieurs clubs français tels que le SRFC, le RC Lens, l’Olympique Lyonnais, son club formateur, Georges Mikautadze a été séduit par le projet que lui a présenté l’As Monaco. Le directeur du football de l’ASM, Thiago Scuro, et l’entraîneur Adi Hütter ont joué un rôle clé dans cette décision du sérial buteur messin de la saison écoulée. Les échanges avec le staff monégasque ont été fructueux puisque les dirigeants monégasques ont su lui montrer à quel point ils voyaient en lui le bon complément pour Folarin Balogun et Breel Embolo.

Mikautadze avait besoin de se décider rapidement avant de commencer l’Euro avec la sélection géorgienne entraînée par Willy Sagnol, un ancien joueur de l’As Monaco, son futur club. « Je confirme, je jouerai en L1. Ce sera bientôt clair », avait-il annoncé aux médias de son pays. L’attaquant souhaitait donc rester en France pour retrouver un environnement familier et un style de jeu qu’il apprécie.

Transfert : Georges Mikautadze Rejoint l’AS Monaco pour 20M€

Pour ce transfert, l’As Monaco déboursera 20 millions d’euros, plus 2 millions de bonus, pour s’attacher les services de Georges Mikautadze. Il prendra la relève de Wissam Ben Yedder, parti à la fin de son contrat. Ben Yedder a laissé un héritage lourd avec ses 118 buts marqués pour le club, mais Mikautadze, au regard de ses performances de la saison passée, est prêt à relever le challenge.

Son expérience difficile à l’Ajax a renforcé sa détermination à réussir dans un club où il connaît la langue et peut compter sur le soutien de sa famille qui vit à Lyon. « Avec Monaco, toutes les cases sont cochées », se réjouit son entourage dans les colonnes de l’Equipe.

L’AS Monaco espère que ce transfert sera fructueux et que Georges Mikautadze pourra briller en Ligue 1 et en Ligue des Champions, de façon à rentabiliser l’énorme investissement de 20 millions d’euros.