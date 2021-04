PSG : Willy Sagnol calme les ardeurs de Nasser Al-Khelaïfi

Publié par Gary SLM le 18 avril 2021 à 14:08

Willy Sagnol, l’ancien international français, s’est joué de la dernière sortie du président du PSG sur la dimension atteinte par son club. Le Qatari a estimé que le Paris Saint-Germain était désormais un grand club européen. L’ancien Bavarois ne le pense pas, selon ses propos dans le Journal Du Dimanche.

Pour Willy Sagnol, le PSG n’est pas « un grand d’Europe »

La saison dernière, le PSG a été finaliste de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Cette saison, le club de la capitale carbure dans la compétition européenne avec ses succès face au FC Barcelone et le Bayern Munich. Nasser Al-Khelaïfi, le dirigeant du club Parisien a lancé au soir de la victoire de son équipe face à l’équipe Allemande : « Cette année, nous avons battu Barcelone, le Bayern, deux grandes équipes et ça veut dire beaucoup. On est un grand club…»

Willy Sagnol pense l’inverse. Pour lui, le Paris SG n’est pas « un grand d’Europe » par le seul du foot. Poursuivant, il a fait savoir que le club de la capitale a « acheté une place parmi les grands ». Même s’il se défend de distiller un propos « péjoratif » à ce sujet, l’ancien défenseur devenu entraîneur, actuel sélectionneur de la Géorgie, apporte une contradiction sur l’idée selon laquelle l’équipe parisienne serait dans les grandes d’Europe.

« La victoire en C1 qu’ils ambitionnent, ça doit être le début de quelque chose, pas une fin en soi », confie-t-il sur le PSG dans le Journal du Dimanche, avant d’ajouter : « Donc on jugera dans quelques années. » Et le coach parti du banc des Girondins de Bordeaux (après 35 victoires, 28 matches nuls et 25 défaites en 88 matchs toutes compétitions confondues) d’évoquer une réalité gênante pour le principal club de foot de la ville de Paris.

Les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, une preuve pour Sagnol

En référence aux dossiers Neymar et Kylian Mbappé en négociation pour des prolongations de contrat, Willy Sagnol lance : « Quand les joueurs viennent dans des clubs tels que le Bayern ou le Real Madrid, ils ne veulent pas en partir. Les débats sur les prolongations n’existent pas, ou alors pour un joueur qui est là depuis dix ans. Or, à Paris, on a l’impression qu’ils veulent tous partir à un moment donné. »

Les supporters parisiens apprécieront la sortie de l’ancien tricolore, aligné sur la même position que ses anciens dirigeants au Bayern Munich sur le PSG.