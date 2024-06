Mercato PSG : C’est confirmé pour le premier renfort au milieu

Prêté par le PSG au SC Corinthians jusqu’à fin juin, Gabriel Moscardo est attendu à Paris cet été. Le jeune milieu de terrain brésilien a rejoué mardi soir, plus de six mois après son dernier match.

Bonne nouvelle pour Mascardo

Il faisait partie des recrues hivernales du PSG cette saison. Gabriel Moscardo débauché au club brésilien Corinthians pour 20 millions d’euros, a été prêté dans la foulée à son club formateur contrairement à Lucas Beraldo qui a rejoint la capitale. Touché au pied lors de sa visite médicale, il avait décidé de passer par la case opération. Le jeune joueur est donc resté longtemps en convalescence. Il a enfin pu évoluer cette saison avec les Corinthians, à l’occasion d’un match de championnat face à l’Atlético-GO mardi soir.

Âgé de 18 ans et sur le banc lors de la dernière rencontre de son équipe, le milieu défensif a joué 35 minutes en entrant en seconde période. Le club de São Paulo, réduit à dix à la demi-heure de jeu, a ramené un point lors de ce déplacement (2-2). Si des rumeurs faisaient écho d’un possible prolongement du prêt du milieu de terrain aux Corinthians, la réalité est tout autre. Mascardo est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028 et selon les informations du journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, le PSG ne prévoit pas qu’il reste au Brésil sous la forme d’un nouveau prêt.

Le PSG veut récupérer son joueur

La direction du club de la capitale est claire dans ce dossier : Gabriel Moscardo rejoindra bien les Rouge & Bleu cet été, à l’issue de son prêt dans son club formateur. Une information confirmée par Foot Mercato. Si la pépite brésilienne a encore la possibilité de disputer cinq matchs au Brésil, il sera attendu par le PSG pour la reprise de l’entraînement à la mi-juillet.

En raison de l’Euro et de la Copa America cet été, Luis Enrique aura un groupe réduit à sa disposition à la reprise. En attendant, Gabriel Moscardo aura déjà l’occasion de reprendre du rythme puisque António Oliveira, son actuel entraîneur à Corinthians, compte l’utiliser jusqu’au bout de son bail.