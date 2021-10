ASSE : Une mauvaise nouvelle pour Puel avant le déplacement à Metz

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 13:44

L’ ASSE a reçu deux bonnes nouvelles avant le déplacement à Metz, samedi. Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber ce jeudi et concerne un défenseur.

ASSE : Harold Moukoudi absent plusieurs semaines

Blessé lors de la confrontation entre l’ ASSE et le RC Strasbourg à la Meinau, et absents lors de la réception d’Angers SCO, dimanche dernier, Étienne Green et Timothée Kolodziejczak ont repris l’entraînement, respectivement mardi et mercredi. Il postule donc dans le groupe de Claude Puel, pour le match contre le FC Metz, samedi (17h) au Stade Saint-Symphorien.

Néanmoins, le coach de l’AS Saint-Étienne ne pourra pas compter sur Harold Moukoudi. Touché à la cuisse et sorti à la pause du match face au SCO, il ne serait toujours pas remis de son mal. D’après les informations de Peuple Vert, le défenseur central « sera en convalescence pendant plusieurs semaines ».

Il devrait manquer le déplacement à Metz et la réception de Clermont Foot (le 7 novembre), à en croire les indiscrétions de la source. Notons que Harold Moukoudi a disputé les 11 matchs de l' ASSE en Ligue 1 cette saison. Hormis sa sortie sur blessure à la mi-temps contre Angers, il a pris part à 10 matchs en entier. C'est donc un crack qui va manquer au groupe de Claude Puel, pour les deux prochains matchs décisifs, si l'on se fie à l'information du site d'actualité sur l'Association Sportive de Saint-Étienne.

Moukoudi de retour après la trêve internationale

Le retour d’Harold Moukoudi devrait se faire après la trêve internationale. Il sera donc opérationnel pour le match contre l’ES Troyes AC, le 21 novembre, au Stade de l’Aube. Informé de la blessure de l'arrière internationale, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun s'est passé de lui. Il ne figure donc pas sur la liste des 32 joueurs convoqués par Antonio Conceiçao Oliveira, pour affronter le Malawi et la Côte d'Ivoire, respectivement le 13 et 16 novembre prochain. Cela, dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2022, zone Afrique.