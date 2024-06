Mercato PSG : Du nouveau pour le transfert de Leny Yoro !

Priorité du PSG pour renforcer la charnière centrale la saison prochaine, Leny Yoro n’a pas encore fait son choix. Mais le LOSC a fait un grand geste pour faciliter le transfert de son jeune crack.

Le LOSC revoit ses prétentions à la baisse pour Leny Yoro

Avec les blessures de Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et la saison en demi-teinte de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a inscrit le recrutement d’un nouveau défenseur central sur la liste de ses priorités pour ce mercato estival. Si le Bayern Munich est désormais ouvert à la vente de Matthis de Ligt, le rêve du PSG demeure le jeune prodige français Leny Yoro de LOSC Lille.

À un an de la fin de son contrat avec son club formateur, le joueur de 18 ans ne semble pas vouloir prolonger et sa direction s’est résolue à le vendre pour éviter un départ gratuit dans douze mois. Mais la concurrence est rude sur ce dossier. Les qualités athlétiques de l’ancien protégé de Paulo Fonseca ayant attiré presque tous les grands d’Europe.

Outre le Paris SG, le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Manchester City et Chelsea également sur le coup. Surtout que les dirigeants lillois se montreraient à présent plus souples concernant le prix de leur joyau tricolore.

En effet, selon les informations recueillies par le journal régional La Voix du Nord, le président Olivier et les Dogues réclameraient désormais 40 millions d’euros pour laisser partir Leny Yoro, très loin des 100 millions d’euros évoqué il y a quelques semaines encore. Pour autant, la concurrence pourrait faire monter les enchères comme c’est déjà le cas avec les Red Devils.

Manchester United passe à l’action pour Leny Yoro

Considéré comme le nouveau Raphaël Varane, l’international espoir français constitue une cible prioritaire pour le Real Madrid. Selon certaines sources, Leny Yoro ferait même des Merengues son premier choix s’il venait à quitter Lille cet été.

D’ailleurs, sa présence à Wembley le soir de la finale de la Ligue des Champions remportée par les hommes de Carlo Ancelotti face au Borussia Dortmund n’a fait que raviver les spéculations. Sauf que Florentino Pérez n’entend pas surenchérir pour un joueur qui ne dispose que d’un an de contrat. Le Real Madrid aurait donc limité son plafond à 40 millions d’euros dans ce dossier.

Mais aux dernières nouvelles, le média espagnol Marka révèle que les dirigeants de Manchester United s’apprêtent à transmettre rapidement un chèque de 60 millions d’euros au LOSC pour arracher la signature de Leny Yoro. Reste maintenant à savoir si le PSG, deuxième choix du natif de Saint-Maurice sera prêt à faire mieux que les Red Devils.

Le quotidien madrilène AS croit savoir que Nasser Al-Khelaïfi serait le plus disposé à investir le plus gros montant pour le transfert du jeune défenseur central. Affaire à suivre donc…