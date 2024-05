Mercato en feu : Raphaël Varane répond cash pour un retour à Lens

Raphaël Varane de retour au RC Lens pour boucler la boucle ? Après son dernier match avec Manchester United, le défenseur français a fait une annonce forte sur la suite de sa carrière.

Le RC Lens prêt à accueillir Raphaël Varane

Formé au RC Lens, Raphaël Varane a fait ses débuts en Ligue 1 lors de la saison 2010-2011, à seulement 17 ans. Auteur de solides prestations sous le maillot Sang et Or, le défenseur central a rapidement attiré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

En juillet 2011, il quitte l’Artois pour s’engager en faveur du Real Madrid contre un chèque de 11 millions d’euros. Au moment de quitter Manchester United au terme de trois saisons en Premier League, le Champion du monde 2018 est annoncé du côté de Lens. Un retour validé par l’entraîneur du RCL, Franck Haise.

« Évidemment que Raphaël Varane peut m’intéresser par ses qualités de joueur, de leader, ses qualités humaines, tout ce qu’il représente et ce qu’il est capable de donner », a déclaré le technicien lensois en conférence de presse. Mais quelle est la position du principal concerné sur un éventuel retour en France ?

Varane de retour au RC Lens ? « Tout est possible »

Pour son dernier match sous les couleurs de Manchester, Raphaël Varane ne pouvait pas rêver de meilleure sortie qu’un ultime trophée avec les Red Devils. Samedi soir, les hommes d’Erik Ten Hag ont battu le Champion de Premier League et leur grand rival, Manchester City en finale de la Coupe d’Angleterre. À l’issue de la rencontre, BeIN Sports n’a pas manqué d’interroger Varane sur son avenir et un éventuel retour en Ligue 1. Et le joueur de 31 ans n’a fermé aucune porte pour sa future destination.

« C’était mon dernier match avec Manchester United (…) Je repars avec le cœur serré parce que (…) quand on aime le foot, on est obligé d’aimer le foot anglais », a confié Raphaël Varane avant d’évoquer les rumeurs l’envoyant dans son club formateur, le RC Lens.

« Mon avenir ? Je ne sais pas encore, je vais prendre le temps de la réflexion (…) Un retour possible en France ? Tout est possible, je suis en fin de contrat, c’est la première fois dans ma carrière. Je vais prendre le temps de bien me poser pour réfléchir », a ajouté l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo.