Mercato : L’ASSE vise un ancien joueur du Stade Rennais

Une nouvelle piste de l’ASSE est révélée. Elle mène vers un ancien joueur du Stade Rennais, en difficulté en Italie.

Mercato : L’ASSE cherche des renforts dans chaque ligne

Resté dans l’organigramme de l’ASSE, à la suite de l’arrivée de Kilmer Sports aux commandes du club, Loïc Perrin travaille sur le mesrcato. Il le fait avec Huss Famhy et Jaeson Rosenfeld, les deux responsables de la stratégie sportive du groupe canadien. Ils cochent des noms et étudient les profils pour renforcer l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. De retour en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne doit former une équipe compétitive, ayant le niveau de ses concurrentes de l’élite.

« Il faudra amener des renforts dans chaque ligne. […] », a indiqué l’entraineur de l’ASSE. Le technicien des Verts a fait savoir ensuite qu’il va construire sa nouvelle équipe « autour d’une base, mais des joueurs vont partir ».

L’ASSE s’intéresse à Brandon Soppy

Justement, des joueurs en fin de contrat sont déjà partis. Laissé libre, Maxence Rivera a rejoint l’USL Dunkerque. Prêtés à l’ASSE, Stéphane Diarra est retourné au FC Lorient, tandis que Nathanaël Mbuku et Irvin Cardona ont rejoint le FC Augsbourg, leur club d’origine, en Allemagne. Quant à Dylan Chambost, il a été transféré à Crew de Columbus en MLS, mardi.

En attendant le 30 juin 2024, date butoir de la fin des contrats, Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé sont aussi sur le départ. Pour combler tous ces départs, l’ASSE suit des pistes, dont l’une mène vers Brandon Soppy (22 ans). D’après, les indiscrétions de GaelB42, son profil intéresse les recruteurs stéphanois.

L’ASSE suit de près la situation de Brandon Soppy (22 ans)

L’ancien rennais vit une période compliquée à l’Atalanta Bergame (prêté au Torino FC puis à Schalke) #ASSE — Gaël (@GaelB42) June 12, 2024

Qui est Brandon Soppy ?

Brandon Soppy est un arrière latéral droit, formé et révélé au Stade Rennais. Il a joué une seule saison (12 matchs) en Ligue 1, lors de l’exercice 2020-2021, avant son transfert à l’Udinese. Depuis août 2022, il a rejoint l’Atalanta Bergame, toujours en Serie A. Cependant, le défenseur visé par l’ASSE n’a pas réussi à s’imposer au sein du club lombard. Il a été prêté au Torino FC, le 31 août 2023.

Le club turinois a mis fin à son prêt à la mi-saison, alors qu’il disposait d’une option d’achat. Revenu à Bergame en janvier 2024, Brandon Soppy a été encore prêté à Schalke 04 en Allemagne, pendant le mercato d’hiver, mais sans option d’achat. Indésirable à l’Atalanta, il reste lié au club jusqu’au 30 juin 2026. Sa valeur marchande est estimée à 2 M€.