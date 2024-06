L’OM sous la menace d’une sanction, McCourt vole à son secours

L’OM est passé ce mercredi devant la DNCG pour présenter ses comptes et son budget pour le prochain exercice. Et après analyse du dossier, le gendarme financier a rendu un verdict inquiétant pour le club de Frank McCourt.

La DNCG prononce un sursis contre l’OM

L’audit des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) se poursuit. Ce mercredi, Auxerre, Lille, Montpellier et Toulouse sont passés devant le gendarme financier du football français et n’ont fait l’objet d’aucune mesure. Ce n’est pas le cas de l’Olympique de Marseille.

En effet, la DNCG a prononcé un « sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés », concernant l’OM et le Havre AC. Cette mesure n’a pas une bonne nouvelle pour le club phocéen qui devra réévaluer sa stratégie économique pour la saison à venir. Le propriétaire Frank McCourt va devoir aider son club afin de passer cet obstacle.

« Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG » indique l’instance pour le HAC. Inattendu pic.twitter.com/NFt6WiGv8V — Théophile Pedrola (@theopedrola) June 12, 2024

Frank McCourt devra réinvestir dans le club

Comme promis, le milliardaire américain soutient pleinement l’Olympique de Marseille et le plan stratégique de Pablo Longoria, en préfinançant la saison à venir. Pour lever le sursis imposé par la DNCG, Frank McCourt devra ainsi combler un déficit budgétaire de 70 millions d’euros et avancer des fonds pour la saison prochaine.

Cette tâche reste envisageable pour le Bostonien. En juin 2023, l’OM avait déjà été menacé de sanctions par la DNCG, mais avait finalement obtenu son feu vert grâce au travail de ses dirigeants et à une troisième place en Ligue 1. Cette saison, le club n’a pas réussi à se qualifier pour l’Europe, en terminant à la huitième place du championnat.

De plus, son parcours en Ligue Europa n’a pas suffi à améliorer sa situation financière. Pour éviter toute sanction de la DNCG, Frank McCourt devra donc injecter ses propres fonds afin de rééquilibrer les finances du club. Cela est un impératif pour l’OM, qui doit satisfaire aux exigences du gendarme financier pour aborder plus sereinement la saison à venir.