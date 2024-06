Mercato OL : Le départ d’une recrue de John Textor acté 

John Textor s’attend à injecter des fonds sur le mercato pour apporter des renforts à l’OL de Pierre Sage. L’avenir d’Alexandre Lacazette est en suspens, pendant ce temps, les Gones viennent d’enregistrer un départ en défense.

Mercato OL : John Textor n’offre pas un nouveau bail à Henrique

Après une saison tout juste historique pour les Gones et le football français, l’Olympique Lyonnais se prépare à subir quelques changements dans son effectif. Le club de John Textor sera engagé sur plusieurs tableaux la saison prochaine, dont notamment la Ligue Europa. En attendant les nouvelles recrues, le club connaît déjà des départs dont le dernier en date est celui de Henrique.

Le défenseur brésilien, en fin de contrat à Lyon, ne verra pas son contrat renouvelé. Arrivé au club en 2021 en provenance de Vasco da Gama, Henrique a disputé un total de 36 matchs avec l’Olympique Lyonnais de John Textor pour un but marqué en Ligue 1. Après trois saisons passées entre Rhône et Saône, le Brésilien de 30 ans a officiellement annoncé son départ via son compte Instagram.

Henrique fait ses adieux à l’OL

Sur ses réseaux sociaux, le natif de Rio de Janeiro a publié une photo d’une plaque offerte par le club lyonnais, retraçant ses trois saisons chez les Gones. Une publication symbolique accompagnée d’un message poignant où il exprime sa gratitude envers le club, les joueurs, le staff technique et surtout les supporters, pour l’avoir soutenu tout au long de son parcours. «Le moment est venu de dire au revoir, à cet endroit qui m’a donné la joie et l’amour de jouer au football », a-t-il commencé par écrire.

Henrique fait un clin d’œil à Juninho pour avoir cru en lui en lui permettant de vivre cette aventure, déclarant sa flamme à la ville de Lyon. « Je peux vous dire, amis lyonnais, que ma famille et moi nous serons à jamais supporters lyonnais », a-t-il ajouté. Son départ oblige John Textor à passer à la caisse pour renforcer la défense lyonnaise.