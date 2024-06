Mercato LOSC : Olivier Létang répond cash à Edon Zhegrova

Alors que le mercato en France est ouvert depuis quelques jours, Edon Zhegrova avait annoncé son départ du LOSC à la télévision Kosovare. L’ailier s’est fait énormément critiquer et le président du club, Olivier Létang, s’est exprimé à son tour sur le sujet.

Edon Zhegrova se voyait déjà loin du LOSC

Encore sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2026, Edon Zhegrova réalise une saison impressionnante avec 12 buts et 10 passes décisives en 47 matchs. L’ailier du LOSC a pour principal objectif de quitter le club pour rejoindre une équipe plus prestigieuse. Lors d’une interview sur une chaîne kosovare, Zhegrova a déclaré qu’il était temps pour elle de quitter les Dogues.

« Je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club.«

Plusieurs rumeurs ont émergé concernant l’intérêt de plusieurs grands clubs, notamment la Juventus et le Real Madrid. Cette déclaration de l’ailier du LOSC a suscité des réactions vives dans les émissions de télévision consacrées au football, au point où le président du club, Olivier Létang, a dû s’exprimer sur l’avenir de son ailier et sur la déclaration de ce dernier.

Létang rappelle que le LOSC est un grand club

Photo : Edon Zhegrova, attaquant du LOSC

Alors qu’il présentait le nouvel entraineur du LOSC, Bruno Génésio, le président du club, Olivier Létang, a été interrogé sur les possibles départs de joueurs lillois durant le mercato estival. Le dirigeant lillois a affirmé que Leny Yoro ainsi que Jonathan David avaient un bon de sortie dès ce mercato.

En ce qui concerne Zhegrova, le président du LOSC ferme la porte à un départ et en attend plus de son joueur. « C’est un garçon qu’on aime beaucoup et qui a le potentiel pour faire une saison à 15-20 buts/passes décisives. A ce moment-là, il pourra quitter le LOSC. Il ne faut pas oublier que le LOSC est un grand club. On a été champions, on a aussi gagné le Trophée des champions, on se qualifie régulièrement pour les compétitions européennes « , a déclaré Olivier Létang.

L’avenir de l’ailier du Kosovo devrait bel et bien être à Lille l’année prochaine avec une qualification pour les coupes européennes et des prestations qui vont devoir se maintenir afin que de plus gros clubs restent intéressés par son profil.