Mercato LOSC : Edon Zhegrova au Real Madrid cet été ?

Auteur d’une belle saison avec le LOSC, l’ailier kosovar, Edon Zhegrova est dans le viseur de plusieurs clubs européens dont le Real Madrid.

Edon Zhegrova quitte le LOSC

Le mercato estival s’annonce bouleversant du côté de LOSC. En plus des pépites Lenny Yoro et Jonathan David, Edon Zhegrova vient s’ajouter à la liste des joueurs qui attirent les regards des grands clubs européens. Âgé de 25 ans, le joueur kosovar a été particulièrement en vue lors du match contre le Racing Club Lens, attirant ainsi l’attention d’un émissaire madrilène présent en tribune pour le superviser.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Lille, Zhegrova a réalisé une saison impressionnante, cumulant 11 buts et 9 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues. D’après les informations de Fichajes, le Real Madrid serait séduit par le profil de Zhegrova et envisagerait de renforcer son effectif en recrutant le joueur cet été.

Un transfert qui ne déplairait pas au joueur qui a annoncé vouloir partir de Lille LOSC lors du mercato estival. « Je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club », a-t-il lâché dans une interview accordée au média Oxygen

Le Real Madrid cible un autre talent

Au cours de cette entrevue, le numéro 23 des Dogues a également fait une déclaration remarquée. « Au début, les joueurs me regardaient avec un regard un peu différent de celui que l’on pouvait me porter au Kosovo. On me prenait pour un joueur d’un petit pays, mais avec du travail et de la discipline, j’ai conquis le cœur de tout le monde », a soufflé Edon Zhegrova. Son éventuel départ vers le club espagnol constituerait un nouveau chapitre dans sa carrière. La question qui se pose c’est, si ce transfert se réalise, à quel poste jouera-t-il ?

Dans tous les cas, le Real Madrid prépare un grand mercato estival. Florentino Pérez, président du Real Madrid, élabore une feuille de route XXL pour la fenêtre de transfert de l’été. Les deux stars qui pourraient devenir ses nouveaux Galactiques sont l’attaquant du PSG Kylian Mbappé et le latéral du Bayern Munich Alphonso Davies. Et même si ce n’est pas une de ses priorités, le club est conscient du bon niveau d’Edon Zhegrova à Lille. Une autre de leurs ambitions est Leny Yoro, l’étoile montante du même club, suivi aussi par le PSG.