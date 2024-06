Mercato LOSC : Un défenseur arrive  à Lille !

Un joueur du centre de formation du LOSC Lille va signer son premier contrat professionnel avec les Dogues. Le dossier sera bouclé pendant ce mercato estival.

Ramses Imbondo va s’engager avec le LOSC Lille pour trois ans

La direction du Lille OSC blinde plusieurs de ses pépites pendant ce mercato estival. Le nouveau technicien du club, Bruno Genesio mise sur de jeunes talents pour construire une équipe plus compétitive la saison prochaine.

Des renforts vont débarquer à Lille cet été. Selon les informations de Foot mercato, le jeune défenseur, Ramses Imbondo va bientôt signer son premier contrat professionnel avec les Dogues.

Arrivé au centre de formation du Lille OSC en 2022, Ramses Imbondo a mis tout le monde d’accord suite à ses belles performances à la défense. Il a comblé les attentes de ses dirigeants, ce qui lui vaut un contrat professionnel pour continuer à travailler et progresser. Foot mercato indique qu’il va parapher un bail de trois ans avec les Lillois.

🚨 🇫🇷 Ramses Imbondo (17 ans / DC) va signer un premier contrat professionnel de 3 ans au LOSC. 🤍❤️🐶



(@Santi_J_FM) #LOSC #Mercato

Ayyoub Bouaddi prolonge son contrat au Lille OSC

Le LOSC a prolongé le contrat d’un autre espoir, Ayyoub Bouaddi. Ce milieu de terrain a déjà joué 18 matchs cette saison, dont 6 en Ligue Europa Conférence. Il est désormais lié au club jusqu’en 2027. Ayyoub Bouaddi pourra disposer plus de temps de jeu avec l’équipe première la saison prochaine.

« Nous sommes très heureux et fiers d’annoncer la prolongation du contrat de Ayyoub, l’un des beaux symboles de la performance de notre centre de formation, plus que jamais au cœur de notre projet. Ayyoub est encore un très jeune joueur, mais il est intelligent et bien entouré, il travaille, il progresse et dispose déjà d’une expérience significative. Il a d’ailleurs marqué l’histoire des compétitions européennes en devenant le plus jeune joueur à démarrer une rencontre continentale », a déclaré le président du club, Olivier Létang.

Ayyoub Bouaddi est fier de continuer l’aventure avec les Dogues. Il prend l’engagement de contribuer au succès du club la saison prochaine.

« Je suis fier et heureux de pouvoir continuer l’aventure avec le LOSC, mon club formateur, celui qui m’a donné ma chance et qui m’a permis de faire mes débuts en professionnels. Mes ambitions pour la saison prochaine ? Tout donner pour remplir les objectifs du club et rendre fiers nos supporters », a réagi Ayyoub Bouaddi après la prolongation de son contrat.