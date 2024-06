Mercato : L’OM peut jubiler, De Zerbi fait une grosse annonce

Le mercato estival de l’OM s’accélère avec l’arrivée imminente de Roberto De Zerbi. En négociations avancées avec les dirigeants, l’entraîneur vient de faire une grosse.

Accord imminent entre l’OM et de Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille est proche d’annoncer l’arrivée son nouvel entraîneur. Initialement, Sergio Conceição était le favori pour succéder à Jean-Louis Gasset, mais la lenteur des négociations a poussé les dirigeants marseillais à explorer d’autres options. C’est ainsi que Roberto De Zerbi, en poste à Brighton, est devenu la nouvelle cible prioritaire.

Les discussions entre les différentes parties se sont intensifiées. Roberto De Zerbi, réceptif au projet marseillais, semble prêt à relever ce nouveau défi. Le président de l’OM, ​​Pablo Longoria, travaille à trouver un terrain d’entente avec Brighton pour finaliser cette signature. Les négociations sont en bonne voie et un accord devrait être rapidement trouvé, même si l’OM devra verser environ 6 millions d’euros d’indemnité au club anglais.

Le départ de De Zerbi de Brighton ne surprendra pas, car il avait exprimé à la mi-mai son désir de relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Et ses envies de départ son très tenaces. Malgré l’intérêt de Manchester United, le coach de 45 ans souhaite rejoindre une destination où il n’a jamais évolué en tant qu’entraîneur. L’OM rempli parfaitement cette condition.

Roberto De Zerbi veut explorer de nouveaux horizons

Lors de la cérémonie du Premio Nicola Ceravolo, Roberto De Zerbi a réitéré son souhait, en déclarant : « J’aimerais aller dans un pays où je ne suis pas allé, essayer d’exprimer mon idée de jeu dans différents endroits ». Ces propos, rapportées par Mediaset, confirment son envie d’explorer de nouveaux horizons.

Après des expériences en Italie, en Ukraine et en Angleterre, Roberto De Zerbi est ainsi sur le point de poser ses valises en France. Son arrivée à Marseille marquerait une nouvelle étape importante dans sa carrière d’entraîneur. Le technicien italien, connu pour son style de jeu innovant et dynamique, pourrait apporter une nouvelle énergie et une vision fraîche à l’OM.

Si les négociations se déroulent t comme prévu, Roberto De Zerbi pourrait être annoncé comme le nouvel entraîneur de l’OM dans les prochains jours. Le peuple marseillais attend avec impatience cette annonce, espérant que son arrivée marquera le début d’une ère de succès.