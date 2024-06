Paul Pogba trouve refuge en Côte d’Ivoire avec la Team Paiya

Après une saison tumultueuse, Paul Pogba s’est réfugié en Côte d’Ivoire où il s’affiche dans les quartiers d’Abidjan avec la Team Paiya. L’international français est suspendu des terrains de football pour 4 ans par l’organisation nationale antidopage italienne. Pour oublier tous ses problèmes, il s’est envolé pour le « pays des gens heureux », la Côte d’Ivoire, où il coule des vacances paisibles.

Paul Pogba se ressource en Côte d’Ivoire

En plus de sa suspension de terrains de foot, Paul Pogba est également impliqué en tant que victime dans un procès demandé par le ministère public dans l’affaire des poursuites contre six personnes pour extorsion, association de malfaiteurs et séquestration.

Pour échapper à cette tempête médiatique, Pogba a décidé de passer ses vacances à Abidjan, la capitale ivoirienne, un refuge de choix pour de nombreuses stars française en quête de tranquillité. Sur place, le joueur de la Juve a intégré la Team Paiya, une élite locale de jet seters propulsée sur la scène internationale grâce à la chanson « Coup du Marteau » de Tam Sir, un de ses membres. Ce mouvement, loin de s’essouffler, vient d’accueillir Paul Pogba dans ses rangs, ce qui ne manque pas de renforcer son rayonnement.

Durant son séjour, Paul Pogba a été aperçu à plusieurs reprises dans les quartiers animés d’Abidjan ainsi que dans les stations balnéaires de Grand Bassam et Assinie. Loin des terrains de football, il semble profiter pleinement de ses vacances. L’international français, toujours souriant et détendu à chaque apparition, s’est même illustré par des gestes de générosité en faisant des dons dans une mosquée et une église locale, accompagné de ses amis et collègues footballeurs Eric Bailly et Maxwel Cornet, eux aussi en vacances sur place.

Paul Pogba intègre la jet set ivoirienne pour des vacances méritées

Paul Pogba ne s’est pas contenté de flâner sous le soleil ivoirien. Il a également été aperçu en studio avec les membres de la Team Paiya en contribution à leur création du prochain tube de l’été. Cette immersion dans la culture locale semble lui offrir une bouffée d’air frais et une parenthèse bienvenue dans sa carrière agitée.

En rejoignant Abidjan, surnommée « la ville des gens heureux », Paul Pogba trouve un havre de paix qui lui permet de relativiser ses problèmes, car sur place, il rencontre chaque jour des gens heureux sans le sou.

Il croisera probablement sur place Didier Drogba, Dadju, Tayc, Youssoupha ou encore Vegedream qui ne manquent aucune occasion d’aller profiter de l’incroyable potentiel touristique de la Côte d’Ivoire, à seulement 6 heures d’avion de Paris.