OL Mercato : Burnley relégué, Maxwel Cornet très courtisé

Publié par ALEXIS le 27 mai 2022 à 16:45

OL Mercato : Maxwel Cornet et son nouveau club Burnley sont descendus en D2. Va-t-il revenir en Ligue 1 ? Pas sûr comme il est très courtisé outre-Manche.

OL Mercato : West Ham et Everton foncent sur Maxwel Cornet

Recrue estivale de Burnley, Maxwel Cornet n’a pas pu sauver le club anglais de la relégation en Championship (deuxième division anglaise). L’ancien ailier gauche de l’ OL a pourtant été décisif avec les Clarets. Titularisé 21 fois en 26 matches de Premier League disputés, il a marqué 9 buts et délivré une passe décisive. Burnley a fini à la 18e place à l’issue de la dernière journée du championnat et accompagne Watford et Norwich City en D2. Cependant, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’évoluerait pas dans cette division inférieure.

Foot Mercato croit savoir qu’une clause dans son contrat, en cas de relégation, s'est activée. Maxwel Cornet devrait donc faire l’objet d’un transfert lors du prochain mercato estival. Et il ne manque pas de prétendants avant l’ouverture du marché des transferts de l’été. Deux clubs de premier League seraient intéressés par les services de l’ancien numéro 27 de l’ OL. Selon The Telegraph, West Ham et Everton étudieraient la possibilité de recruter ce dernier.

Le prix de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est fixé

L’indemnité de transfert de Maxwel Cornet s’élève à 21 M€, à en croire le média britannique. À noter que les Hammers sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence et sont en quête de renforts pour la campagne européenne 2022-2023. Pour rappel, le joueur formé à Metz a quitté l' OL en août 2021 contre un chèque de 15 M€, mais vaut maintenant 14 M€ sur le marché des transferts, selon Transfermarkt. Il faut dire que l’international ivoirien a réussi son intégration dans le championnat anglais, au regard de ses performances individuelles. De ce fait, l’option d’un retour en Ligue 1 ne serait pas dans ses plans pour l’heure.