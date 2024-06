Mercato : Coup de tonnerre pour Jérémie Boga à l’OGC Nice

Jérémie Boga, arrivé à Nice en provenance de l’Atalanta, pourrait retourner en Italie. Avec des performances remarquables en fin de saison, il attire l’attention de l’AS Roma, qui explore également d’autres pistes en Ligue 1.

Jérémie Boga déjà en partance de Nice

Arrivé il y a un an dans le sud de la France en provenance de l’Atalanta, Jérémie Boga pourrait déjà retourner en Italie. Il est arrivé en juillet dernier, contre un chèque de 17 millions d’euros. Le transfert a mis un peu de temps à fonctionner, mais a plutôt bien terminé avec 1 but et 4 passes décisives dans les 5 dernières journées de Ligue 1. L’été dernier, c’était Florian Ghisolfi, alors directeur de l’OGC Nice, qui l’avait ramené. Aujourd’hui, ce dernier est parti à Rome et pourrait bien le ramener avec lui.

Boga reste avant tout une cible de longue date pour les Romains, déjà depuis Sassuolo, les Giallorossi avaient établi des contacts. Aujourd’hui, le stade du transfert est plutôt avancé, et pourrait avancer encore plus vite, car selon Sky Sports Italia, le natif de Marseille devrait prochainement s’entretenir avec son agent Fali Ramadani pour discuter de ce transfert.

L’AS Roma très chaude sur le championnat de France

Fali Ramadani, agent de Jérémie Boga, mais aussi de Federico Chiesa. En effet, Chiesa dispose lui aussi d’une offre des Romains et était même la cible prioritaire de l’AS Roma, reléguant le Niçois Boga au second plan. Les Romains, très chauds sur les ailiers gauche, ont à cœur de pouvoir renforcer leur attaque et offrir de la concurrence à Stefan El Shaarawy.

Mais Boga n’est pas la seule piste des Romains dans le championnat de France. En quête d’une alternative à Zeki Celik, le nouveau directeur sportif romain a posé son dévolu sur Guéla Doué. À un an de la fin de son contrat, les Rennais sont ouverts à une vente de leur latéral droit ivoirien.