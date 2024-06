Mercato OGC Nice : Gros coup dur en vue pour les Aiglons

L’effectif de l’OGC Nice pourrait être pillé lors de ce mercato. Marcin Bulka, Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo sont en effet très convoités

OGC Nice : Thuram et Todibo sur le départ

A peine arrivés, Franck Haise et Florian Maurice vont avoir du pain sur la planche à l’OGC Nice. Comme l’explique L’Equipe, il leur faudra vraisemblablement trouver des remplaçants aux deux joueurs avec la plus forte valeur marchande qui sont tous deux sur le départ : Khephren Thuram et Jean-Clair Todibo.

Le premier arrive en fin de contrat en 2025 et ne prolongera pas son bail avec le club azuréen. Le second, Jean-Clair Todibo, attise les convoitises de plusieurs grands clubs européens (Manchester United, Aston Vila, Naples, l’Atlético de Madrid) et le Gym ne s’opposera pas à un départ pour son défenseur central.

Marcin Bulka veut une revalorisation

Photo : Marcin Bulka

De son côté, le milieu de terrain français a moins de prétendants, et pourrait donc partir libre la saison prochaine si aucun club ne venait à faire une offre pour s’attacher ses services. Le quotidien évoque tout de même un intérêt en Italie, du côté de l’AC Milan et de la Juventus Turin notamment.

Enfin, l’OGC Nice a intérêt à revaloriser le contrat de son gardien Marcin Bulka s’il souhaite le conserver. Ce dernier est visé par l’AC Milan et plusieurs clubs de Premier League, qui lui offriront un salaire bien supérieur à ce qu’il touche actuellement (55 000 euros mensuels). Pour rester, le Polonais souhaite quadrupler son salaire, quand l’OGC Nice lui propose de le tripler.