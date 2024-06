Mercato en feu : Matthijs de Ligt en route pour le PSG ?

En difficulté sur le dossier Leny Yoro, le PSG pourrait finalement se rabattre sur le défenseur du Bayern Munich, Matthijs de Ligt, pour renforcer sa charnière centrale la saison prochaine.

Le PSG fonce sur Matthijs de Ligt

Avec l’arrivée de Vincent Kompany sur son banc, le Bayern Munich veut ouvrir un nouveau chapitre la saison prochaine. Les dirigeants bavarois veulent donc profiter de ce mercato estival pour faire table rase du passé en se séparant de plusieurs cadres, dont Matthijs de Ligt.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’international néerlandais n’entre plus dans les plans du Rekordmeister et il devrait donc partir cet été en cas d’offre satisfaisante. Et selon les dernières rumeurs en provenance d’Allemagne, le Paris Saint-Germain surveillerait avec attention ce dossier.

À la recherche d’un renfort en défense centrale, le PSG fait de Leny Yoro sa priorité, mais l’international espoir français accorde sa priorité au Real Madrid. S’il ne parvient pas à recruter le Lillois de 18 ans, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à bondir sur Matthijs de Ligt. Mais les Rouge et Bleu devront s’attendre à une rude concurrence sur cette piste.

Un sérieux obstacle se dresse pour Matthijs de Ligt

Évalué à 65 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Matthijs de Ligt pourrait être vendu contre un montant moins important. Connu pour ses qualités exceptionnelles en défense, l’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam est perçu comme une option solide pour constituer un duo de choc avec Marquinhos.

Le Paris SG pourrait donc accepter de faire une offre considérable au Bayern Munich pour obtenir son renfort cet été. Sauf que, Sky Sport Germany assure que l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, qui l’a eu sous ses ordres à l’Ajax, ferait du défenseur bavarois sa priorité en défense. Après l’Italie et la Bundesliga, l’ancien joueur de la Juventus Turin pourrait ainsi s’offrir un nouveau défi en Premier League. Le Paris Saint-Germain est prévenu !