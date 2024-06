Mercato : Le PSG reçoit une terrible nouvelle pour Leny Yoro

Le PSG avance ses pions dans le dossier Leny Yoro, mais cela pourrait ne pas suffire pour garder le crack du LOSC en Ligue 1 sur ce mercato estival. Explications.

Le PSG a fait son offre pour Leny Yoro

À un an de la fin de son contrat, Leny Yoro va quitter son club formateur durant ce mercato estival. L’annonce a été faite ce mercredi par le président de Lille LOSC, Olivier Létang. Cible de presque tous les grands clubs d’Europe, le défenseur central de 18 ans aurait fait l’objet d’une offre de la part du Paris Saint-Germain après une réunion téléphonique entre Luis Campos, l’agent du joueur Jorge Mendes et la direction du LOSC.

Selon Foot Mercato, qui livre cette information, le transfert serait discuté pour un montant compris entre 40 et 60 millions d’euros. Toutefois, l’international espoir français accorderait toujours sa priorité à une signature en faveur du Real Madrid. Et aux dernières nouvelles, Florentino Pérez ne devrait plus tarder à passer aux choses sérieuses dans ce dossier.

Leny Yoro au Real Madrid pour remplacer Nacho ?

Jeudi, Sports Zone annonçait sur Twitter : « aucun changement pour Leny Yoro qui donne toujours sa préférence au Real Madrid. Le Real Madrid doit cependant éclaircir ses intentions cet été avec l’avenir de Nacho. Le joueur attend. » Et selon les renseignements divulgués par le quotidien Marca, le capitaine des Merengues se dirige tout droit vers la sortie.

En fin de contrat avec la Maison-Blanche, l’international espagnol de 34 ans serait en route pour rejoindre son ancien coéquipier Karim Benzema à Al-Ittihad, au Qatar. Pour convaincre le défenseur central madrilène, le club basé à Djeddah n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’un bail de deux saisons à 20 millions d’euros par an, soit quasiment le quadruple de ce qu’il touche actuellement en Espagne, lui aurait été proposé.

Un véritable pont d’or qui aurait convaincu le natif de Madrid. Un départ qui ouvre grandement les portes du Champion d’Europe à Leny Yoro. Surtout que le club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, qui va perdre Aymeric Laporte, aurait jeté son dévolu sur Antonio Rüdiger pour le remplacer. Le club saoudien lui proposerait un contrat de quatre ans avec à la clé un salaire de 25 millions d’euros par saison. Le PSG pourrait donc subir son second revers de cet été face au Real Madrid.