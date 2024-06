Mercato : Les dessous de l’échec des négociations avec Conceiçao

Après plusieurs semaines de négociations, la direction de l’OM n’a pas réussi à boucler la signature de Sergio Conceiçao durant ce mercato. La principale raison de cet échec est désormais connue.

Sergio Conceiçao a finalement recalé l’OM

L’Olympique de Marseille est sur le point de conclure l’arrivée de Roberto De Zerbi comme nouvel entraîneur. Désireux de quitter Brighton cet été pour découvrir un nouveau championnat, le technicien italien a rapidement répondu favorablement au projet marseillais. Les deux parties règlent actuellement les derniers détails de l’accord.

Sauf retournement de situation, Roberto De Zerbi sera bientôt le nouvel entraîneur de l’OM. Pourtant, le coach de 45 ans n’était pas le premier choix des dirigeants phocéens. Pour succéder à Jean-Louis Gasset, l’OM misait sur Sergio Conceiçao. Libre de tout contrat après son départ du FC Porto, le Portugais ne nécessitait aucune indemnité de transfert.

De plus, il connait bien la Ligue 1 pour avoir entraîné le FC Nantes de 2016 à 2017. Réputé pour son fort caractère et son style de jeu offensif, Sergio Conceiçao correspondait parfaitement aux critères de recherche des Phocéens. Néanmoins, les négociations pour sa venue n’ont pas abouti pour une raison précise.

L’absence de coupe européenne a pesé dans son choix

Même si les hésitations de Sergio Conceiçao ont agacé les dirigeants marseillais, le média Massilia Zone révèle une autre version des faits, indiquant que c’est bien l’ancien coach de Nantes qui a décliné l’offre de l’OM. Non convaincu par le projet phocéen, il a jugé que les risques d’échouer étaient trop élevés.

L’absence de l’OM en compétition européenne la saison prochaine, les moyens financiers limités et un effectif en pleine reconstruction ont aussi contribué à la décision du Portugais de dire non. Ce refus a alors contraint les dirigeants marseillais à changer de cap et à se tourner vers Roberto De Zerbi, qui a manifesté un vif intérêt pour le poste.

Le coach italien apportera à l’Olympique de Marseille son expérience et son approche tactique innovante, héritée de ses succès à Brighton. Son arrivée devrait marquer un tournant pour le club, en insufflant une nouvelle dynamique et en redéfinissant les ambitions de l’équipe pour la saison prochaine.