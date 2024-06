Mercato PSG : Matvey Safonov signe (Off.) et dévoile son objectif

Le PSG a officialisé l’arrivée de sa première recrue estivale : le gardien russe Matvey Safonov. En provenance du FK Krasnodar, Safonov ouvre le mercato estival du club parisien où il va concurrencer Gianluigi Donnarumma.

PSG : Le gardien Russe Safonov prêt à défier Donnarumma

Avec le départ de Keylor Navas, le PSG se devait de trouver un nouveau gardien pour rivaliser avec l’Italien Gianluigi Donnarumma, récemment élu meilleur gardien de Ligue 1. Matvey Safonov, âgé de 25 ans, était un choix évident. Considéré comme une référence en Russie et titulaire indiscutable de la sélection nationale, Safonov apporte une solide expérience malgré son jeune âge. Le transfert, évalué à près de 15 millions d’euros, a été finalisé après que Safonov ait passé sa visite médicale à Paris fin mai.

Malgré des complications juridiques liées à un conflit avec son ex-femme, désormais résolues, Safonov peut enfin réaliser son rêve de jouer à l’étranger. Gardien de Krasnodar depuis le début de sa carrière, il se lance dans cette nouvelle aventure sous le maillot du PSG. Non seulement il devra prouver sa valeur face à Donnarumma, mais il devra également s’adapter à un nouveau championnat et à un nouveau pays.

Mercato : Matvey Safonov veut rendre fier les fans du Paris SG

Un des atouts majeurs de Safonov est sa qualité de leader, un aspect qui a séduit les dirigeants parisiens et qui fait penser qu’il voudra plus qu’une luxueuse place de second gardien au club de la capitale. Rémunéré moins que Navas, il aura moins de pression dans son cheminement vers le rang de gardien numéro du PSG.

Avec l’absence de la Russie à l’Euro 2024, Safonov pourra pleinement se concentrer sur la présaison avec le PSG, prévue pour le 15 juillet. Il aura ainsi l’opportunité de montrer ses compétences à Luis Enrique, l’entraîneur parisien, et tenter ainsi de s’imposer comme le gardien numéro un.

Dans ses premiers mots en tant que joueur du PSG, Safonov a exprimé sa joie et son enthousiasme : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! »