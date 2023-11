Alors que les éliminatoires de l'Euro 2024 sont proches de se terminer, un ancien entraîneur de l'OL a qualifié sa sélection pour la compétition européenne.

OL : Sylvinho qualifie l'Albanie pour l'Euro 2024

Un bel exploit. Alors qu'elle n'avait connu qu'une seule fois la phase de poules de l'Euro, l'Albanie participera bien à l'édition 2024. Grâce à un bilan de 4 victoires, 2 nuls et une défaite, les Aigles sont en tête de leur groupe de qualification et ne peuvent être rejoints que par la République Tchèque (2ème). Son principal adversaire possède 2 longueurs de retard, à une journée de la fin des éliminatoires.

À la tête de cette sélection, on retrouve un homme bien connu de l'Olympique Lyonnais : Sylvinho. Lui n'a pas connu l'ère John Textor, ayant entraîné le club lors du début de la saison 2019-2020. Le Brésilien de 49 ans avait été limogé quelques mois seulement après son arrivée, après un départ raté. Mais plusieurs années plus tard, il est donc l'auteur d'un grand exploit avec l'Albanie.

Le beau clin d'oeil de Sylvinho à l'OL

Pour célébrer la qualification, acquise après un dernier match nul en Moldavie (1-1), Sylvinho a eu un comportement similaire à celui qu'il avait à Lyon. En tapant avec force dans les mains des fans présents en bas de la tribune, il a rappelé de bons souvenirs aux supporters du club rhodanien.

En effet, Sylvinho avait achevé le dernier entraînement de veille d'un derby contre l’AS Saint-Étienne par des « high five » avec ceux de l’OL, en octobre 2019. Le tout, non sans une certaine excitation incontrôlée. Un beau message, qui laisse penser que le sélectionneur des Aigles n'a pas oublié la France et surtout Lyon. Également qualifiés pour l'Euro 2024 et assurés de terminer premiers de leur groupe, les Bleus de Didier Deschamps pourraient recroiser sa route à l'Euro 2024. Ce serait un beau cadeau, ou l'occasion de lui rappeler sa mauvaise saison, pour les supporters de l'OL.