PSG : Fabian Ruiz annonce la couleur pour le duel contre le Barça

Actuellement en regroupement avec la sélection d’Espagne, le milieu de terrain du PSG, Fabian Ruiz, s’est exprimé sur le choc à venir contre le Barça.

Fabian Ruiz promet du lourd pour le choc PSG-Barça

À l’issue du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, qui s’est défait de la Real Sociedad, a hérité du FC Barcelone pour une double confrontation prévue pour le 10 avril au Parc des Princes et le 16 avril au Camp Nou.

À quelques semaines de la manche aller, Fabian Ruiz a évoqué ce duel à venir et le moins que l’on peut dire, c’est que le milieu de terrain de 27 ans s’attend à deux chocs de grande facture entre les Parisiens et les Blaugranas. Toutefois, le partenaire de Kylian Mbappé promet un grand PSG face à la formation espagnole.

« Au final, nous sommes les huit meilleures équipes d’Europe. Là, chaque équipe a ses qualités et tout adversaire sera difficile. Nous savons que le FC Barcelone est un grand club, qu’i est dans la dernière ligne droite en Liga, qu’il fait très bien les choses, et que ce sera un duel très serré qui se décidera par de petits détails.

On va essayer de le préparer au mieux et d’arriver de la meilleure façon possible pour tenter de passer », a déclaré Fabian Ruiz dans une interview accordée à Mundo Deportivo. Pour autant, le protégé de Luis de la Fuente n’a pas caché son admiration pour l’équipe de Xavi Hernandez.

Fabian Ruiz admiratif de l’équipe de Xavi Hernandez

Dans la même interview, Fabian Ruiz n’a pas tari d’éloges à l’endroit de l’équipe entraînée par Xavi Hernandez. Le protégé de Luis Enrique apprécie, notamment, le bon mélange qui a su se faire entre les jeunes et les joueurs d’expérience au sein de l’effectif catalan.

« En plus d’avoir des joueurs de grande qualité, tant en défense qu’en attaque, je pense que c’est une équipe qui aime vraiment la possession du ballon et une fois qu’elle atteint la dernière partie du terrain, elle a des joueurs de duels très rapides.

Offensivement, ils ont des attaquants qui marquent beaucoup de buts, qui génèrent beaucoup de danger. Voyons ce qui se passe, ce sera un match nul très difficile, nous devrons bien travailler », a confié Fabian Ruiz.