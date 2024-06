PSG : Comment Mbappé a épaulé Kolo Muani 

Randal Kolo Muani, arrivé au PSG l’été dernier, a connu une première saison difficile lors de laquelle il a fait des ajustements. Kylian Mbappé a pris la parole dans une interview avec Ouest-France pour défendre et soutenir son camarade.

L’adaptation de Kolo Muani au PSG : Mbappé révèle tout

« Le début de carrière de Randal est composé de grands bonds successifs. La Coupe du monde 2022 a changé sa vie. Il venait de quitter Nantes pour Francfort, où il avait un début de carrière honorable, mais pas de haut niveau, comme aujourd’hui. Attention : à Nantes, il était déjà très fort. Pour bien connaître la Ligue 1, les déplacements à la Beaujoire sont toujours compliqués. Mais sa saison à Francfort l’a fait basculer dans un premier temps », a déclaré Kylian Mbappé.

Kolo Muani a effectivement fait des progrès impressionnants depuis son passage en Allemagne, où il a brillé à l’Eintracht Francfort avant de rejoindre le PSG. Sa transition vers le club parisien n’a pas été sans difficultés, mais Mbappé a souligné l’importance de ce processus d’adaptation et le potentiel de son ami qui devait trouver sa place.

Mbappé et Kolo Muani : L’amitié au service du succès au PSG

« Randal, c’est un poto. Notre relation est top, encore plus maintenant qu’on a partagé une année à Paris, où il a encore changé de dimension. On a passé la saison ensemble. J’ai essayé de l’intégrer du mieux possible, de lui expliquer le contexte parisien. Il a vécu une saison difficile, mais je suis sûr que, s’il bosse comme il doit bosser, qu’il continue d’avoir cet esprit de ne rien lâcher, il peut réussir au PSG. C’est très difficile de le faire, mais c’est beau. La difficulté en vaut la peine », a ajouté Kylian Mbappé.

Le soutien de Mbappé a été important pour Kolo Muani, qui cherche à s’établir comme une figure clé de l’effectif de Luis Enrique au PSG. La saison prochaine sera importante pour lui pour consolider sa place. Avec le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, il devrait avoir encore plus de temps de jeu pour s’exprimer la saison prochaine. Randal Kolo Muani semble prêt à relever le pari de devenir aussi important pour le PSG qu’il l’était à l’Eintracht Francfort.