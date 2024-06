Vente ASSE : Bernard Caïazzo se prend un gros tacle

Un ancien joueur de l’ASSE critique l’attitude de Bernard Caïazzo, alors qu’il a réussi à vendre le club, et est parti.

ASSE : Ponsard critique durement Caïazzo

C’est bien Bernard Caïazzo (70 ans) qui a trouvé Kilmer Sports, le groupe canadien ayant racheté l’ASSE. Il a réussi à trouver le repreneur tant recherché, depuis 2018, avant son départ du club qu’il a dirigé pendant 20 ans. L’ancien propriétaire des Verts ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur le milliardaire Canadien Larry Tanenbaum (79 ans). Selon Bernard Caïazzo, c’est l’investisseur idéal pour développer l’AS Saint-Etienne, tout en préservant ses valeurs et son ADN.

Dans une interview pour But Football Club, Adrien Ponsard (49 ans) critique l’ancien co-propriétaire de l’ASSE. « Bernard Caïazzo a fait le tour des médias pour expliquer que la vente, c’est à 100 % grâce à lui. Il se fait mousser alors que ça faisait quatre ans qu’on ne l’avait plus vu ni entendu », a-t-il rappelé.

Roland Romeyer encensé

En revanche, le chroniqueur de la source tire son chapeau à l’associé de l’ex-président du Conseil de surveillance des Verts. « Roland Romeyer a dû se débrouiller tout seul à L’Etrat. Je lui tire mon chapeau parce qu’il n’a rien lâché. Il y a eu des hauts et des bas, mais il laisse le club en Ligue 1 et ça me fait plaisir pour lui. Il a été pas mal chahuté, mais il peut partir, l’esprit tranquille », a-t-il confié.

Adrien Ponsard juge Kilmer Sports

Pour finir, Adrien Ponsard a livré son opinion sur les nouveaux dirigeants de l’ASSE.

« J’ai confiance en Ivan Gazidis (président) pour renforcer l’effectif. Tout le monde en dit du bien. Il est expérimenté et il connaît bien son équipe. On jugera sur pièces, mais […] je ne m’inquiète pas, Kilmer Sports doit avoir les bons filons ». Pour le recrutement, l’ancien attaquant de l’ASSE propose « un joueur expérimenté par ligne, pour encadrer des jeunes en devenir ».