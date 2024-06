Mercato : L’OM lance une vaste campagne de prolongations

Malgré les nombreuses affaires qui dominent son actualité, l’OM poursuit son mercato estival. Le club de Pablo Longoria a également entamé un vaste chantier pour prolonger bon nombre de jeunes talents.

Mercato : Six jeunes joueurs ont prolongé à l’OM

Même si l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine, le club se distingue par ses efforts prometteurs dans le développement de jeunes talents. Depuis son ascension à la présidence de l’OM, Pablo Longoria a mis un accent particulier sur le centre de formation, et les fruits de ce travail commencent à apparaître.

La saison dernière, les U19, sous la direction de Christian Bracconi, ont remporté la prestigieuse Coupe Gambardella en battant l’AS Nancy en finale avec un score convaincant de 4-1. Ce succès démontre la présence de jeunes talents prometteurs à l’OM, tels qu’Enzo Sternal et Gael Lafont. Ces Minots incarnent l’avenir du club et témoignent de l’efficacité des efforts de formation déployés par le club.

De plus La direction de l’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prépare déjà l’avenir avec une politique de prolongation de jeunes pépites. En effet, selon Info OM, six jeunes joueurs ont récemment prolongé leurs contrats avec le club. Ces joueurs sont Kelyann Bezahaf, Mathis Clément, Lucas Daubenfield, Hilan Hamzaoui, Anis Doubal et Paolo Trigano.

🚨OFFICIEL : Six joueurs du centre de formation prolongent l'aventure à l'OM : ✍️🔵⚪️



Kelyann Bezahaf

Mathis Clément

Lucas Daubenfield

Hilan Hamzaoui

Anis Doubal

Paolo Trigano#CDF #TeamOM pic.twitter.com/d0YXTHtsXi — Infos OM (@InfosOM_) June 17, 2024

Pablo Longoria continue d’investir dans les jeunes talents

Ces prolongations témoignent de la volonté du club de continuer à investir dans ses jeunes joueurs et de les intégrer progressivement en équipe première. Telle est l’ambition de Pablo Longoria. Ainsi, même si l’Olympique de Marseille a connu des difficultés sur la scène professionnelle cette saison, les efforts déployés pour le développement de ses jeunes joueurs sont porteurs d’espoir pour l’avenir

Le travail de Pablo Longoria et de l’équipe de formation s’avèrent fructueux, et les jeunes pépites de l’OM sont mieux encadrées et prêtes à relever de nouveaux défis sous les couleurs marseillaises.