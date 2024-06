Sergio Ramos quitte Séville, sa future destination est connue !

Alors qu’il a passé une saison à Séville, Sergio Ramos a décidé de faire ses bagages et quitte le club andalous. Le défenseur de légende aurait pris la décision de quitter le club et pourrait aller aux États-Unis.

Séville remercie sa légende

Lorsqu’il était un enfant du club, Sergio Ramos avait décidé de quitter Séville au début de sa carrière pour jouer au Real Madrid et devenir la légende qu’il est. Capitaine de la Roja pendant de nombreuses années, Ramos est revenu à Séville deux ans après un passage au Paris Saint-Germain qui a eu des hauts et des bas.

À la fin de cette saison, le défenseur espagnol a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec Séville et s’est vu être remercié par les dirigeants du Club. « Le club souhaite remercier Sergio pour l’engagement, le leadership et le dévouement dont il a fait preuve cette saison, et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Face à cette volonté de ne plus continuer sous les couleurs Sévillan, plusieurs interrogations surviennent en ce qui concerne l’avenir du joueur de 38 ans. Après n’avoir pas été sélectionné pour participer à l’Euro 2024, Ramos pourrait raccrocher les crampons ou bien réaliser un tout nouveau challenge en rejoignant un championnat qu’il ne connait pas.

Ramos a plusieurs choix face à lui

En vu de l’officialisation de son ambition de quitter Séville, Sergio Ramos a plusieurs possibilités. Rejoindre les États-Unis, là où le club de San Diego serait fortement intéressé à l’idée de signer l’ancien capitaine du Real Madrid. Une autre piste qui reste tout de moins probable, c’est de voir Ramos quitter l’Espagne pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Les dirigeants de San Diego ont rencontré Sergio Ramos pour parler d’une signature cet été ! 🇪🇸💫🇺🇸



Le championnat saoudien pense encore à lui, mais il n’est plus une priorité pour le PIF. pic.twitter.com/BWXRL4hFZG — SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 17, 2024

Pour le moment, le cas de la retraite est également une possibilité, de par l’âge du joueur, mais aussi le fait qu’il a tout gagné. Une nouvelle qui pourrait faire trembler le monde du football, en cette période de compétition continentale. La légende espagnole s’exprimera ce mardi à 11 h pendant une conférence de presse.