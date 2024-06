Mercato : Après Safonov, la seconde recrue du PSG se précise

Après avoir enregistré la signature du gardien de but Matvey Safonov, le PSG avance ses pions pour boucler rapidement sa deuxième recrue de ce mercato estival.

Le PSG passe la vitesse pour le transfert de Leny Yoro

En effet, L’Équipe et RMC Sport rapportent que le PSG est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Leny Yoro. Le conseiller sportif, Luis Campos, et l’entraîneur Luis Enrique ont notamment rencontré le défenseur central de 18 ans pour lui vendre le projet parisien et lui expliquer pourquoi il doit encore rester en Ligue 1 quelques années de plus avant d’envisager un départ à l’étranger.

Les émissaires parisiens auraient garanti à Leny Yoro un temps de jeu important et un accompagnement vers le très haut niveau. Les négociations sont jugées positives par le PSG, mais le Real Madrid aurait toujours la priorité de l’international espoir français. Mais aux dernières nouvelles, le natif de Saint-Maurice commencerait à se poser des questions sur la nécessité de rejoindre les Merengues de si tôt.

À lire Droits TV : Riolo annonce une mauvaise nouvelle à la Ligue 1

Leny Yoro ne veut pas brûler les étapes

Photo : Leny Yoro, défenseur central du LOSC

Considéré comme le nouveau Raphaël Varane, Leny Yoro est attendu au Real Madrid pour remplacer le capitaine Nacho Fernandez, qui pourrait rejoindre Karim Benzema en Arabie Saoudite. Cependant, le média Relevo rapporte que le joueur du LOSC ne souhaite pas se tromper de destination.

Alors que le PSG fait le forcing pour le convaincre de rester en Ligue 1 encore quelques années, Yoro aurait peur de brûler les étapes en quittant la France si jeune. De son côté, Fabrizio Romano assure que Florentino Pérez ne compte pas casser sa tirelire pour le recruter à un an de la fin de son contrat.

« Leny Yoro est en fin de contrat l’été prochain. Le Real Madrid ne veut pas payer une somme folle d’argent », note le journaliste italien. Alors que le LOSC a récemment refusé une offre de 50 millions d’euros venant d’Angleterre pour son numéro 15, le Real Madrid ne devrait pas perdre part à la surenchère dans le dossier. Laissant donc la voie libre au PSG pour arracher la signature du prodige tricolore.