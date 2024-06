Coup de tonnerre : Raphaël Varane proche du PSG ?

Désireux de s’offrir les services d’un défenseur central sur ce mercato estival, le PSG s’intéresserait à Raphaël Varane, qui va quitter Manchester United en tant qu’agent libre.

Le PSG pense à Raphaël Varane

Pas entièrement satisfait de ce secteur de jeu durant cette saison, le Paris Saint-Germain souhaite profiter de ce mercato estival pour renforcer au mieux la charnière centrale du collectif de Luis Enrique. Si la priorité numéro 1 mène à Leny Yoro, le jeune défenseur central lillois de 18 ans semble se diriger vers le Real Madrid, ce qui pousse Luis Campos à envisager d’autres solutions.

Vainqueur de la Bundesliga avec le Bayer Leverkusen cette saison, l’international burkinabé Edmond Tapsoba a été récemment associé au PSG. L’agent du joueur de 25 ans aurait même déjà rencontré le conseiller football et ferait désormais le forcing pour une arrivée à Paris cet été. Mais la clause libératoire de 100 millions d’euros fixée pour le protégé de Xabi Alonso pourrait refroidir les ardeurs des Rouge et Bleu.

La Gazzetta dello Sport indique donc que le Paris SG serait désormais positionné pour récupérer Raphaël Varane, qui va quitter Manchester United libre à compter du 30 juin prochain. À 31 ans, l’ancien capitaine de l’équipe de France ne compte pas encore raccrocher les crampons et le club de la capitale voudrait en profiter pour l’attirer dans ses rangs. Également annoncé dans son club formateur, le RC Lens, Raphaël Varane ne dit pas forcément non à un retour en Ligue 1.

Raphaël Varane ne ferme aucune porte pour son avenir

Sans club, Raphaël Varane va profiter de ce mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute. Il y a quelques jours, le nom de l’ancien défenseur du Real Madrid a été associé au RC Lens. Mais le président lensois Joseph Oughourlian a précisé que le salaire du joueur pourrait rendre impossible cette opération.

Surtout que le Paris Saint-Germain et la MLS, voire l’Arabie Saoudite, pointent déjà leur nez dans ce dossier. De son côté, le principal concerné laisse la porte ouverte à toutes les options pour la suite de sa carrière.

« Un retour en France est-il possible ? Tout est possible, je suis en fin de contrat, c’est la première fois dans ma carrière. Je vais prendre le temps de bien me poser pour réfléchir », a déclaré l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo au micro de beIN SPORTS.