Mercato ASSE : Du nouveau sur la piste Ben Old !

Révélé la semaine dernière, l’intérêt de l’ASSE pour Ben Old en Nouvelle-Zélande se confirme. Un témoignage sur la cible stéphanoise valide son profil.

Mercato : L’ASSE, la destination idéale pour Ben Old

Le média australien Aussie Scout a dévoilé cette cible de l’ASSE en Nouvelle-Zélande, il y a une semaine. La piste menant vers Ben Old (21 ans) est attribuée aux nouveaux propriétaires du club stéphanois. Ils auraient déniché l’ailier de Wellington Phoenix, grâce à leurs réseaux. Pour en savoir plus sur le jeune joueur très prometteur, But ! Football Club a interrogé, en exclusivité, le journaliste néo-zélandais Michael Burgess. Il confirme l’intérêt de l’AS Saint-Etienne et décrit ensuite le profil de Ben Old.

À la question de savoir « si l’ASSE est la meilleure option pour ce dernier », il a répondu : « Cela dépend des attentes de l’équipe ». Cependant, il avoue qu’il le voyait plutôt aux Pays-Bas, en Belgique ou en Scandinavie. « Si ce n’est pas démesuré, cela peut être un bon endroit pour apprendre et grandir », a poursuivi le journaliste de The New Zélande Herald.

Ben Old, le facteur X néo-zélandais

Au sujet du profil de la pépite convoitée par l’ASSE, la source n’envoie que des signaux positifs, sur le grand espoir du football néo-zélandais. « Il a un très bon pied gauche. Il est très rapide, avec et sans ballon, capable d’éliminer. Il a amélioré sa capacité de finition et est beaucoup plus percutant. Il est également devenu plus fort physiquement au cours des 12 derniers mois ».

Notons que Ben Old est inconnu en Europe. Cependant, il compte 4 sélections avec les All Whites néo-zélandais. Cette saison, il a été auteur de 5 buts et 4 passes décisives, en 29 matchs disputés dans le championnat australien. « C’est un talent excitant […]. C’est un joueur qui a ce petit quelque chose en plus. C’est notre facteur X », a conclu Michael Burgess.