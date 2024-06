FLASH Mercato : Une pépite a signé à l’AS Monaco

Un jeune joueur de l’AS Monaco a officiellement signé son premier contrat professionnel. Le club de la Principauté obtient une nouvelle arme offensive.

Nacim Dendani signe son premier contrat pro avec l’AS Monaco

L’AS Monaco blinde ses pépites de l’Académie pendant ce mercato estival pour ne pas les perdre. Certains joueurs de l’équipe réserve suscitent déjà l’intérêt de certains clubs. Le club du Rocher est conscient de la situation et prend certaines mesures.

L’AS Monaco a annoncé la signature du premier contrat professionnel de l’attaquant tunisien Nacim Dendani. La pépite est arrivée à Monaco à l’été 2021 et progresse chaque saison. Il a remporté la Coupe Gambardella avec les jeunes de l’équipe en 2023. Les détails du contrat du crack tunisien n’ont pas été révélés. L’AS Monaco 🇲🇨 a annoncé la signature de l’ailier droit franco-tunisien Nacim Dendani 🇫🇷 🇹🇳 a signé son premier contrat professionnel avec le club monégasque. Les détails du nouveau contrat du joueur de 18 ans n’ont pas été révélé. pic.twitter.com/5Yhl82JOuG— Foot d'Afrique (@Foot_dafrique) June 18, 2024

Nacim Dendani est fier de continuer l’aventure à l’AS Monaco

Sur le site officiel du club, Nacim Dendani a réagi après la signature de ce bail. Il envisage de livrer de belles performances la saison prochaine et répondre convenablement aux attentes de ses dirigeants.

« C’est une grande fierté de pouvoir signer son premier contrat professionnel au sein de mon club formateur. Mon meilleur souvenir ici reste la Gambardella. Plus jeune, je rêvais de la gagner, j’ai eu cette chance, j’en suis fier et ça reste toujours dans un coin de ma tête. J’ai à cœur de continuer sur cette voie et de continuer à franchir de nouvelles étapes avec l’AS Monaco », a déclaré Nacim Dendani.

Nacim Dendani pourra disputer des rencontres avec l’équipe première de l’AS Monaco la saison prochaine.