Mercato : L’AC Milan accélère pour un cadre de l’AS Monaco

Le milieu de terrain français Youssouf Fofana est très sollicité sur le marché des transferts et figure sur la liste des potentiels départs de l’AS Monaco cet été. L’AC Milan veut passer à l’attaque pour le recruter.

Youssouf Fofana va quitter l’AS Monaco

En fin de contrat en juin 2025, Youssouf Fofana suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, notamment Manchester United qui envisage de lui faire une offre lors de ce mercato estival.

Outre Manchester United, le Paris Saint-Germain flaire aussi le coup et pourrait passer à l’attaque cet été. L’ogre parisien cherche à renforcer son milieu de terrain et aurait jeté son dévolu sur Youssouf Fofana.

Le milieu de terrain tricolore envisage de relever de nouveaux défis ailleurs. L’AS Monaco serait ouvert au départ de son chouchou si un club lui formule une offre alléchante. Le club du Rocher exigerait une somme de 30 millions d’euros pour le laisser partir.

L’AC Milan fonce sur Youssouf Fofana

Un autre concurrent de taille travaille en coulisses pour damner le pion à Manchester United et le Paris SG. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan est également sur les rangs pour recruter Youssouf Fofana.

Le profil du joueur intéresse le nouveau technicien du club lombard, Paulo Fonseca qui le suivait quand il était sur le banc du Lille OSC. La source précise que le géant italien veut accélérer le dossier cet été pour vite s’attacher les services de Youssouf Fofana. Le jouer tricolore va prendre une décision fixe concernant son avenir après l’Euro qui se déroule en Allemagne.