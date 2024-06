Mercato : Après Safonov, un autre Russe bientôt au PSG ?

Après avoir enregistré la signature du gardien de but Matvey Safonov en provenance du KF Krasnodar, le PSG pourrait voir débarquer un autre international russe. Explications.

Un international russe lance un appel du pied au PSG

À la recherche d’un gardien de but pour compenser le départ de Keylor Navas et soucieux de disposer d’un second portier capable de concurrencer sérieusement Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain est parvenu à arracher Matvey Safonov au KF Krasnodar contre un chèque de 20 millions d’euros.

Le gardien de 25 ans s’est engagé avec le PSG pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2029. Et il pourrait bientôt être rejoint par l’un de ses compatriotes dans la capitale française. En effet, le milieu offensif de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin, a ouvertement lancé un véritable appel du pied au Paris SG pour la suite de sa carrière.

À lire L’OM soulagé, Frank McCourt règle un épineux dossier

Aleksandr Golovin se verrait bien au PSG

Aleksandr Golovin, milieu offensif de l’AS Monaco

Arrivé à l’été 2018 contre une enveloppe de 30 millions d’euros en provenance du CSKA Moscou, Aleksandr Golovin est lié à l’AS Monaco jusqu’au 30 juin 2026. S’il n’envisage pas de quitter le Rocher durant ce mercato estival, l’international russe de 28 ans se verrait bien au PSG s’il décide de rester en Ligue 1. À l’étranger, Manchester City, le Real Madrid et Arsenal sont les clubs qui font rêver le milieu offensif monégasque.

« Je me sens bien là, où je suis aujourd’hui, encore plus que les années précédentes. L’équipe de Monaco est la plus forte de tous les temps et l’entraîneur est aussi celui qui a le plus de succès. Il n’est donc pas question pour moi de changer d’air. Mais, s’il doit y avoir transfert, c’est uniquement pour les meilleurs clubs. Le Paris SG, Manchester City, le Real Madrid. Je dirais aussi Arsenal, parce que j’ai toujours eu de la sympathie pour ce club », a confié Aleksandr Golovin dans des propos relayés par Football365.

À la recherche d’un ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG pourrait donc avoir une belle ouverture pour recruter Golovin, qui est évalué à seulement 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique voudront s’appuyer sur le virevoltant ailier de l’AS Monaco pour remplacer Mbappé. Affaire à suivre…