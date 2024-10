Violences à l’OM : Des supporters dans le viseur de la Justice

Ce samedi, un match U19 entre Le Rove et l’OM a dégénéré suite l’usage d’engins pyrotechniques, entraînant des poursuites judiciaires contre des supporters marseillais.

Des incidents lors d’un match U19 : Le Rove vs OM interrompu

Samedi dernier, une rencontre de football opposant les équipes U19 de Le Rove et de l’OM a tourné au cauchemar. Ce qui s’annonçait comme un match amical entre deux clubs partenaires a rapidement dégénéré, contraignant l’arbitre à mettre un terme définitif à la partie.

La Provence explique que les incidents ont commencé à se multiplier après que Le Rove ait ouvert le score. Des supporters de l’OM présents dans les tribunes ont alors allumé des fumigènes, créant une atmosphère de tension sur le terrain.

La situation a complètement explosé lorsque Le Rove a marqué un troisième but, confortant ainsi son avance (3-1). Des feux d’artifice ont été tirés en direction des joueurs et des arbitres, obligeant ces derniers à interrompre temporairement le match.

Des supporters marseillais visés par plusieurs plaintes

Malgré cette interruption, les esprits n’ont pas réussi à se calmer. Un nouveau fumigène a été lancé sur la pelouse, endommageant la surface synthétique. Face à l’escalade de la violence et à la dégradation du terrain, l’arbitre n’a eu d’autre choix que d’arrêter définitivement la rencontre.

Ces incidents ont suscité une vive condamnation. La ville de Le Rove et le club local ont d’ailleurs porté plainte pour « dégradation de bien public » et « usage d’engins pyrotechniques ». Cette affaire met une nouvelle fois en lumière le problème récurrent de la violence dans les stades, les déboires des supporters de l’Olympique de Marseille et ce, même au niveau amateur.