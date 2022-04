OM-OL : Le message ferme de Pablo Longoria aux supporters !

Publié par Timothée Jean le 29 avril 2022 à 21:56

À l’approche du choc OM-OL, la direction de l’Olympique de Marseille a adressé un message important à ses supporters. Elle appelle au calme.

OM-OL : La direction marseillaise lance un appel au calme

C’est l’un des duels les plus attendus du championnat. Dimanche soir, à partir de 20h45, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 35e journée de la Ligue 1. À l’approche de cet Olympico, les dirigeants de l’ OM ont adressé une demande urgente aux supporters marseillais.

Le président Pablo Longoria et ses équipes appellent au calme afin d'éviter d’éventuels débordements. « L’Olympique de Marseille en appelle à la responsabilité de ses supporters pour assurer le bon déroulement des rencontres à l’Orange Vélodrome. Nous invitons nos supporters à la plus grande vigilance concernant le jet d’objets et l'intrusion sur le terrain », peut-on lire dans le communiqué publié que le site officiel du club. L' OM met aussi en garde ses fans contre « l’achat et la revente illicite de billets sur certaines plateformes internet et dans la rue ».

L’ OM toujours sous la menace de retrait d’un point

À noter que l’ OM est régulièrement sanctionné cette saison suite aux déboires de ses supporters. Le club phocéen souligne ainsi qu’il fait toujours l'objet d'une sanction de retrait d'un point avec sursis par la commission de discipline de la LFP. « L’Olympique de Marseille est toujours sous le coup d’un sursis vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel avec notamment la perte d’un point au classement ». L’Olympique de Marseille souhaite impérativement éviter de nouveaux incidents et demande donc à ses fans et aux visiteurs « de respecter et d’appliquer ces consignes dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome ».

Rappelons que le match entre l’ OL et l’ OM, lors de la 14e journée de Ligue 1, avait été interrompu suite à un jeu de projectile sur Dimitri Payet. La LFP avait rendu son verdict suite à ces violents débordements et avait sanctionné l’Olympique Lyonnais d'un point de retrait ferme au classement. Lyon a aussi été sanctionné d'un match à huis clos. Ces sanctions ont déjà été purgées par le club rhodanien. Tandis que l’ OM reste toujours sous la menace d’un retrait d’un point, ce qui pourrait être préjudiciable dans la course à la Ligue des Champions.