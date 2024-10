Ce mardi 22 octobre, Éric Roy a participé à la conférence de presse d’avant-match entre le Stade Brestois et le Bayer Leverkusen. Le coach des Bretons s’est exprimé sur plusieurs sujets, dont les forces du Bayer Leverkusen, l’état d’esprit de son équipe, ainsi que la disponibilité de ses joueurs.

Les points forts du Bayer Leverkusen selon Éric Roy

Interrogé par les médias sur les atouts du Bayer Leverkusen, Éric Roy n’a pas hésité à vanter les mérites de l’équipe dirigée par Xabi Alonso. « C’est une équipe impressionnante, capable de briller dans plusieurs registres : efficace en attaque placée, redoutable en transition, capable de presser haut l’adversaire tout en sachant se regrouper et resserrer les lignes quand nécessaire. Elle possède de nombreux atouts pour offrir un football séduisant, dynamique et aussi très athlétique. Je ne parle même pas des qualités individuelles et techniques des joueurs », a-t-il déclaré.

Stade Brestois - Bayer Leverkusen : Les déclarations d'Éric Roy avant le match 3

Éric Roy évoque l’état d’esprit de son équipe

Bien que le Bayer Leverkusen soit clairement favori pour ce match, Éric Roy estime que son équipe peut surprendre. « Je veux que l’équipe joue comme elle sait le faire. Même sans livrer un match parfait, avec un football généreux et engagé, je suis convaincu que nous serons capables de perturber cette équipe. » Concernant l’état d’esprit de ses joueurs, Roy admet que la nervosité est présente, mais il y voit un signe positif. « Il y a un mélange de crainte et de peur, mais ce sont des sentiments qui permettent d’être plus concentrés. Il faut simplement rester nous-mêmes. »

Éric Roy donne des nouvelles de Julien Le Cardinal et Abdallah Sima

Lors de cette même conférence, Éric Roy a confirmé l’absence de Julien Le Cardinal pour le match contre le Bayer Leverkusen. Le défenseur central de 27 ans, bien qu’ayant participé à une séance d’entraînement allégée, ne sera pas du voyage, par précaution. « Julien Le Cardinal s’est entraîné avec le groupe ce matin, mais il ne sera finalement pas dans l’équipe. Nous ne voulons prendre aucun risque. Mis à part lui, tout le monde est disponible », a précisé Roy. Quant à Abdallah Sima, bien qu’il soit apte à jouer, il commencera probablement sur le banc avant de faire son entrée en seconde période.